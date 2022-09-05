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Дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 11:10
Дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля Маша Кравец (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Дмитрий Войналович

Дочь звезды студии Квартал 95 Елены Кравец Маша устроила фотосессию на крыше гостиничного комплекса в центре Киева.

Яркими фотографиями 19-летняя девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото Маша позирует в стильной кожаной куртке на фоне жилого комплекса "Подол Престиж", который в народе называют "Монстром на Подоле" - 12-этажного дома возле метро "Контрактовая площадь", в котором застройщик самовольно надстроил четыре этажа (ЖК так и не введен в эксплуатацию).

Такие кадры девушка сделала на террасе бара, который располагается на крыше гостиничного комплекса на улице Константиновской.

Дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля

Маша Кравец на крыше гостиничного комплекса (фото: instagram.com/maarriill)

Фотографии собрали много положительных отзывов.

От комментария не удержалась и звездная мама Маши.

"Машулик, дашь куртку поносить? А джинсы?"- написала Елена.

На что ее дочь ответила: "Подумаю".

Возможно, звезда Квартала намекает, что Маша "украла" вещи из ее гардероба.

Ведь недавно девушка фотографировалась в маминых сапогах...

Дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеляДочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля

Маша Кравец в Киеве (фото: instagram.com/maarriill)

Напомним, на днях известная блогерша Саша Бо второй раз вышла замуж и показала яркие фото со свадьбы.

Также мы писали, что Квиткова и Добрынин наконец обвенчались.

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