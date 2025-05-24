Олексія Суханова охрестили "іноагентом" в РФ: його реакція розриває мережу

Суханов, який перебрався до України ще у 2014 році й тоді ж засудив російське вторгнення, вкотре продемонстрував свою непохитну позицію.

Про "нове" звання він дізнався від подруги, яка поспішила його привітати. Реакція ведучого була миттєвою та непохитною, адже в цю ніч, коли він поширив новину, росіяни вкотре масовано обстрілювали Україну.

"Ніколи б про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що "мін'юст рф вніс до списку іноагентів українського журналіста Суханова", - написав він.

Суханов відреагував на статус "іноагента" у РФ (скриншот)

"Спасибі! Насрати!" - відреагувала на цю новину моя подруга і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а решта - за російським кораблем, адже паспорт у мене один - паспорт України", - наголосив він.

До того ж Олексій підсилив свій допис, опублікувавши фото медалі з написом "іноагент".

"Дякую... Плювати!" - лаконічно підписав кадр він.

Суханов став "іноагентом" у РФ (фото: instagram.com/suhanov.official)

В окремій Stories він також вкотре нагадав, як ставиться до країни-агресорки.

Олексій Суханов про ставлення до РФ (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери не змогли пройти повз такої новини та жартівливо засипали Олексія привітаннями.

"Вітаю! Це почесне звання".

"Ви неймовірна людина, яка взяла на себе місію просто неймовірну у наш час, не кожен українець спроможний своє життя так поміняти заради місії служити народу".

"Вітаю вас, тепер ви ще й офіційно гарна людина! Ви один з небагатьох, хто не боїться нікого!"

"Браво! Це гордість".

"Потужне безглуздя".

"Ви найкращий іноагент. Ви показали що таке любити Україну".

"Мій чоловік на початку повномасштабної та окупації писав у ВК, що Херсон - це Україна. І от він - іноагент. Найвищої нагороди досить і чекати".

Що відомо про Олексія Суханова

Телеведучому 51 рік. Він народився 4 січня 1974 року в Іваново, Росія.

У 2014-му звільнився "РЕН ТВ" та покинув країну через незгоду з позицією країни, яка розв'язала війну на українському сході та окупувала Крим.

У 2019 році набув українське громадянство, а у 2022-му показався вже з паспортом.

Прославився як ведучий програм "Говорить Україна" та "Говорить вся країна".

Також Олексій веде власний YouTube-проєкт.

Суханов з українським паспортом (фото: instagram.com/suhanov.official)