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Олександр "Ведмідь" встретился с женой: от этого видео освобождения героя из плена текут слезы

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 13:15
Олександр "Ведмідь" встретился с женой: от этого видео освобождения героя из плена текут слезы Военный наконец-то встретился с женой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

21 сентября Украина вернула из плена 215 военных, среди них 108 "азовцев". Среди освобожденных героев - командир ДШГ "Ведмеді" Александр Кравцов, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воевал на Донбассе.

В сети опубликовали необычайно трогательное видео первой встречи бойца с женой после долгой разлуки.

"Командира подразделения "Медведи" Александр Кравцов, друг "Медведь", освобожден из российского плена. Вот так своего защитника встречает супруга. Почет всем Героям Украины. Продолжаем борьбу за возвращение каждого. Видео - Марина Кравцова", - подписали ролик в сети.

"Это наши Маричка и Ведмідь", - подписала в сети видео Юлия Паевская (парамедик "Тайра", которую ранее освободили из российского плена.

Смотрите видео!

Известно, что Александр Кравцов оборонял Мариуполь. После этого он попал в плен к россиянам.

Олександр &quot;Ведмідь&quot; встретился с женой: от этого видео освобождения героя из плена текут слезыТак выглядел Кравцов в плену (Telegram/Олександр Кравцов)

Его жена - Мария встретила героя нежными поцелуями и объятьями.

Украинцы в соцсетях не могут сдержать слез при просмотре этого момента.

  • Дякую всім, хто причетний.Слава Богу. Сльози.
  • До сліз... Радість за тих, хто повернувся з полону, і тих, хто дочекався. Вдячність всім, хто сприяв звільненню. Важливо повернути всіх наших полонених.
  • Сльози радості. Вдячність всім, хто допомагав. Молимось за всіх, хто ще має повернутися.
  • Божечко, дякую, 10 разів переглядаю і ще хочу дивитись, і переживати таке відчуття. Боже, дякую за такі миттєвості щастя.

Читайте также, "Пташка" и другие защитники Мариуполя вернулись из российского плена.

Также смотрите первую реакцию родных защитников Азовстали на освобождение пленных.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что из плена освободили трех беременных украинок, в том числе и Марьяну Мамонову, которая находится на 8 месяце беременности.

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Азовці Обмен пленными
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