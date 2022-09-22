Олександр "Ведмідь" встретился с женой: от этого видео освобождения героя из плена текут слезы

21 сентября Украина вернула из плена 215 военных , среди них 108 "азовцев". Среди освобожденных героев - командир ДШГ "Ведмеді" Александр Кравцов, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воевал на Донбассе.

В сети опубликовали необычайно трогательное видео первой встречи бойца с женой после долгой разлуки.

"Командира подразделения "Медведи" Александр Кравцов, друг "Медведь", освобожден из российского плена. Вот так своего защитника встречает супруга. Почет всем Героям Украины. Продолжаем борьбу за возвращение каждого. Видео - Марина Кравцова", - подписали ролик в сети.

"Это наши Маричка и Ведмідь", - подписала в сети видео Юлия Паевская (парамедик "Тайра", которую ранее освободили из российского плена.

Смотрите видео!

Щаслива подія не давала заснути цієї ночі мільйонам українцям по усьому світу, радість за рідних, котрі дочекалися і можуть обійняти своїх рідних!



Відео: Марина Кравцова pic.twitter.com/qMwb6kbeP8 — Катя Косач (@KatrusaKosac) September 22, 2022

Известно, что Александр Кравцов оборонял Мариуполь. После этого он попал в плен к россиянам.

Так выглядел Кравцов в плену (Telegram/Олександр Кравцов)

Его жена - Мария встретила героя нежными поцелуями и объятьями.

Украинцы в соцсетях не могут сдержать слез при просмотре этого момента.