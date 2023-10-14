Олександр Усик стане батьком вчетверте. Зупинятися на цьому боксер не збирається

Олександр Усик знову стане батьком - у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю голови компанії K2 Promotions, промоутера чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Красюка американському Pro Box TV.
Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
"У Усика все гаразд. Його дружина вагітна. Вони чекають на четверту дитину", - сказав промоутер.
Красюк також додав, що Олександр вже розпочав тренування та підготовку до майбутнього бою з британцем Тайсоном Фʼюрі.
"Це найбільший двобій у його кар'єрі, у його житті", - сказав функціонер.
Зауважимо, що б
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Нагадаємо, що Олександр і Катерина виховують сьогодні трьох дітей - доньку Єлизавету, а також двох синів - Кирила та Михайла.
Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
До слова, четверо дітей - це не мрія Усика. Адже він хоче п'ятьох!
"Хотілося б п'ять. Велика родина для того, щоб підвищувалося зростання українців та україночок, треба щонайменше у сім'ї четверо дітей", - казав боксер у вересні 2022-го в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Діти готові: їм потрібна і сестра, і брат. Я також готовий. Я працюю в цьому напрямку. Я знаю, що жодних перешкод: знаєте, типу "я зароблю і народжу"... Усе х*рня. Можна працювати і заробляти, і народжувати, і ростити. Бог дає дитину - дає і на дитину", - додав тоді чемпіон.
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