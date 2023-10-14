Александр Усик станет отцом в четвертый раз! И останавливаться на этом боксер не собирается

Александр Усик снова станет отцом - у боксера и его жены Екатерины родится четвертый ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью главы компании K2 Promotions, промоутера чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Красюка американскому Pro Box TV.
Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
"У Усика все в порядке. Его жена беременна. Они ждут четвертого ребенка", - сказал промоутер.
Красюк также добавил, что Александр уже начал тренировку и подготовку к предстоящему бою с британцем Тайсоном Фьюри .
"Это величайший поединок в его карьере, в его жизни", - сказал функционер.
Заметим, что
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Напомним, что Александр и Екатерина воспитывают сегодня троих детей - дочь Елизавету, а также двух сыновей - Кирилла и Михаила.
Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
К слову, четверо детей - это не мечта Усика. Он ведь хочет пятерых!
"Хотелось бы пять. Большая семья для того, чтобы повышался рост украинцев и украиночек, нужно, по меньшей мере, в семье четверо детей", - говорил боксер в сентябре 2022-го в интервью Дмитрию Гордону.
"Дети готовы: им нужна и сестра, и брат. Я тоже готов. Я работаю в этом направлении. Я знаю, что никаких препятствий: знаете, типа "я заработаю и рожу"... Все х*рня. Можно работать и зарабатывать, и рожать, и растить. Бог дает ребенка - дает и на ребенка", - добавил тогда чемпион.
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