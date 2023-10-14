Александр Усик станет отцом в четвертый раз! И останавливаться на этом боксер не собирается

Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"У Усика все в порядке. Его жена беременна. Они ждут четвертого ребенка", - сказал промоутер.

Красюк также добавил, что Александр уже начал тренировку и подготовку к предстоящему бою с британцем Тайсоном Фьюри .

"Это величайший поединок в его карьере, в его жизни", - сказал функционер.

Заметим, что

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, что Александр и Екатерина воспитывают сегодня троих детей - дочь Елизавету, а также двух сыновей - Кирилла и Михаила.

Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

К слову, четверо детей - это не мечта Усика. Он ведь хочет пятерых!

"Хотелось бы пять. Большая семья для того, чтобы повышался рост украинцев и украиночек, нужно, по меньшей мере, в семье четверо детей", - говорил боксер в сентябре 2022-го в интервью Дмитрию Гордону.

"Дети готовы: им нужна и сестра, и брат. Я тоже готов. Я работаю в этом направлении. Я знаю, что никаких препятствий: знаете, типа "я заработаю и рожу"... Все х*рня. Можно работать и зарабатывать, и рожать, и растить. Бог дает ребенка - дает и на ребенка", - добавил тогда чемпион.