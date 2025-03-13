Усики вперше розповіли, як ледь не втратили сина: "Казали, що дитина мертва"

Так, Усик пояснив, чому відмовляється бути присутнім на пологах дружини. За його словами, йому там нічого робити. Водночас Катерина зауважила, що підтримує рішення чоловіка.

"Це я підтримую. Я не можу, щоб чоловік був зі мною на пологах. Це після перших пологів. Якщо я була б чоловіком, то цього не витримала б. Мені комфортно — я і лікар", — зазначила вона.

У відповідь Олександр здивовано запитав: "Так, а я що там буду робити?".

"Я вже зробив багато" - жартома додав він.

Пара також розвіяла чутки про те, що у Катерини колись був викидень. Олександр натомість розповів, що під час другої вагітності у дружини були деякі проблеми.

"Була кровотеча. Лікарі трохи поставилися несерйозно. Казали, що дитина мертва і її треба "чистити". Я почав набирати людей з високих чинів медицини. Він сказав усім: "Якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль". На щастя, тепер в нас є така чудова дитина, як Кирило Олександрович", - рассказал боксер.

Підтвердив Усик й своє бажання стати батьком вп'яте. Наразі вони з Катериною чекають, коли трохи підросте їхня однорічна донька Марія.

"Ми в процесі" - заявив він.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усик разом зі шкільних років. Певний час вони почали друзями. Катерина навіть не сприймала залицяння спортсмена, проте з часом стосунки переросли у міцне кохання. Закохані одружилися у 2009 році. У подружжя є четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та однорічна Марія.

Спортсмен хоче, щоб у молодшої дівчинки були ще братик чи сестричка її віку, оскільки інші діти старші, а з деякими вона навіть ще не бачилася. Як повідомила пара, брати Кирило та Михайло живуть в Іспанії.

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