Усик та його дружина прямо сказали, чи думали вони про розлучення (відео)

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей, їх називають однією з найяскравіших пар. Але чи все так ідеально в реальному житті?

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Славі Дьоміну Усик та його дружина зізналися, чи думали про розлучення, та як вони вирішують суперечки.

"Саня про це навіть не хоче думати. Не те, що боїться. Просто він дуже мене кохає, і він хоче зі мною прожити все життя. І я теж так хочу", - заявила Катерина.

"Але це життя. Ми не знаємо, як воно поверне нас. Але я іншого чоловіка поруч з собою не уявляю зовсім", - додала вона.

За словами Усика, в їхніх стосунків немає криків. Втім, іноді боксер може "гучно говорити". А ось його дружина не любить "роздмухувати драму", тому прагне вирішувати всі суперечки тут і зараз.

"Я не вмію сваритися. Тобто я ніколи не тримаю образи. Ось сварка - треба зараз чи ніколи. Я дуже ціную час... Це моя людина, я все одно буду з ним", - пояснила Катя.

Олександр пожартував, що в їхньому житті було чотири сварки, після кожної в них з'являлася дитина. І востаннє, коли вони сварилися, "ледь не дійшло до п'ятої".

Також дружина боксера зазначила, що в їхньому шлюбі немає криз та серйозних скандалів. Це вона пояснила дуже просто.



Усик та його дружина (скріншот)

"Ми не весь час разом і ми так мало проводимо разом час, що в нас, я ж кажу, немає сенсу якогось сваритися. Бо сьогодні він тут, завтра його немає", - зазначила Катерина.

Сам боксер пригадав, що заради родини він відмовився від кар'єри в США. Це було понад 10 років тому.

"У 2013 році я не підписав контракт з Америкою, тому що я розумів, що мені треба було їхати мінімум на пів року. Катюха, ну взагалі "не лягає" їй Америка. Я кажу: "Ну це для роботи все". Каже: "Що, інших варіантів немає?". Вона так любить мотивувати, каже: "Ти ж розумний чоловік, ти ж можеш знайти будь-який варіант, я ж це знаю", - пригадав Усик.

"Якби я поїхав - я б втратив родину. І я сам для себе зрозумів, що ніяка Америка для мене не буде кращою, аніж моя родина", - додав він.

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