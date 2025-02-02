ua en ru
Вс, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц "Холостяка"

Воскресенье 02 февраля 2025 21:31
UA EN RU
Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц "Холостяка" Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Главный герой проекта "Холостяк-13", ветеран Александр Будько с позывным Терен, признался, общается ли с кем-то из участниц реалити.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Терена.

Так, по словам Александра, "все девушки из проекта прекрасны" и с каждой у него своя история, которая уже завершилась.

Впрочем, пока они не поддерживают связь друг с другом.

"Мы не общаемся, но я всегда готов поддержать каждую при необходимости", - сказал ветеран.Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц &quot;Холостяка&quot;Общается ли Терен с кем-то из участниц "Холостяка" (скриншот)

Также у него поинтересовались, согласился бы он снова принять участие в "Холостяке". На что Будько лаконично ответил: "нет".

Относительно своего состояния после завершения проекта, Терен говорит, что чуть позже расскажет об этом своем периоде.Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц &quot;Холостяка&quot;Принял бы Терен снова участие в "Холостяке" (скриншот)

К слову, ранее Терен намекнул на разрыв с победительницей "Холостяка".

Также он сделал неожиданное заявление о шоу и объяснил, почему исчез из соцсетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю