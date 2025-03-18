Олександр Педан: Все важче і важче їздити на передову

– Олександре, як змінилися твої життєві пріоритети за три роки повномасштабної війни?

– Вони змінилися кардинально. Є одне головне правило, якому я зараз слідую: бути корисним. Якщо ти щось робиш, це має нести користь або державі, або військовим, або дітям, і так далі.

– Ти активно допомагаєш українським військовим. Багато волонтерів кажуть, що "збори падають" і загалом стає важче. З якими проблемами ти зіштовхуєшся найбільше останнім часом?

– Це правда. Як би там не було, і як би Instagram не блокував та не банив, регулярно публікую збори. В мене є традиційна рубрика: "Понеділок - день донатів". Репощу монобанки чи благодійні проекти десь п'ятьох-шістьох друзів, знайомих і просто звичайних людей, збори яких перевірені. Бачу, що перегляди точно падають. Але, тим не менш, зупинятися точно не можна.

Особисто зіштовхнувся з тим, що, на жаль, дуже багато підрозділів, до яких ми їздили раніше на передову на постійній основі, розформовують, перекидають в інші підрозділи. Мені, насправді, все важче і важче їздити, бо не на всі напрямки зараз пускають на передову. А підтримувати хочеться! Треба витягувати їх з їхнього "дня бабака" виступами, зустрічами, спілкуванням. Тому зараз готую нову поїздку. І вона дається важче, ніж раніше. Колись просто можна було сісти в машину і поїхати, об'їхати Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину і до Херсона доїхати, а зараз зробити це набагато важче.

Олександр Педан (фото: канал "Ми - Україна")

– Ти здобуваєш зараз другу освіту за спеціальністю "Публічне управління", щоб "розібратися в державотворенні". При цьому постійно наголошуєш, що в політику не хочеш. І все ж: що має статися, аби Олександр Педан колись пішов у політику?

– Я зараз навчаюся в магістратурі. Це друга вища освіта, яка не дає відстрочку. До речі, між рядками, я навчаюся для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати цей місток між громадським сектором, бізнесом і державою. Тому що вбачаю, що кращих результатів можна досягти саме в такому контексті.

У мене дуже багато громадських ініціатив, які мають успіх, зокрема проекти "УніверCheck" та "КоледжCheck" у партнерстві з донорськими організаціями, з Міністерством освіти України. Є проект лекцій з мінної безпеки разом з ЮНІСЕФ і міськими, обласними адміністраціями, які ми робили з дітьми з відділом освіти. Тому я можу сказати, що мені цікаве це навчання в контексті того, як вибудувати той місток і якомога ефективніше робити соціальні проекти. Це головний меседж. Це головне, що я хотів звідти винести.

У політику не йду. Каюсь, я занадто м'який для політика. Можливо, недостатньо дипломатичний, а, можливо, просто занадто емоційно емпатичний. Не хочу туди йти, кажу тобі відверто, як є. Тим більше я бачу, що знайшов свою нішу, в якій несу користь.

– До яких соціальних і громадських проектів ти залучений сьогодні? І поясни, чому вони важливі.

– Останній, що ми створили, - фонд під назвою "Друге дихання UA". Саме під таким гаслом, з такою назвою, ми організували вихід наших п'яти військових, четверо ветеранів на протезах та одна дівчина після важкого поранення, на Кіліманджаро. Уявіть, ми вийшли на одну з семи вершин світу! Нині я є співзасновником цього благодійного фонду.

З цієї ініціативи ми зняли повнометражний фільм, який зараз у монтажі. Головна режисерка Маша Кондакова - режисерка українського походження, яка живе в Парижі. Знімав Сергій Михальчук - український оператор, який працював над "Довбушем", "Диким полем", "Поводирем". На осінь ми готуємо вихід фільму про наших військових, який побачите на великих екранах. Сподіваюсь, не лише в Україні.

А благодійний фонд, який ми заснували, вже починає займатися фізичною і ментальною реабілітацією наших військових з протезами через фізичну активність, через спорт. У нас уже є домовленості з нашими партнерами. Ветерани будуть займатися в спортивних клубах та на скеледромах, а потім ми будемо створювати їхнє ком'юніті, в якому вони будуть робити різні за рівнем сходження. Наприклад, пікніки в Карпатах, спуски на рафтингу і так далі. У нас вже є меценати та партнери, але долучайтеся і ви, якщо хочете. Мені ця тема дуже близька, я багато спілкувався і спілкуюся з військовими, багато працюю з ветеранами після поранень. Ми маємо бути поряд і разом з ними!

Педан і військові на протезах підкорили Кіліманджаро (фото надане шоуменом)

– Яка роль освіти сьогодні в Україні? І чи можна без неї обійтися? Це питання постає в контексті того, що багато дітей реально хочуть стати просто умовними блогерами, і вважають, що для цього ніякі логарифми не потрібні…

– Я адепт освіти, як такої. Фанат її. У мене дружина паралельно вчиться на другій вищій освіті, донька навчається в Українському католицькому університеті, син навчається у школі. Я вважаю, що освіта - це пріоритет номер один для наших дітей.

Це непросто: з одного боку, можливість отримати спеціальність, щоб навчитися щось робити своїми руками і знайти себе, а з іншого, освіта - це про критичне мислення, про вміння аналізувати, мислити логічно. Тому, я вважаю, освіта - суперважлива. Я буду завжди на цьому наголошувати і долучатися до освітніх ініціатив якомога більше.

Навіть, щоб бути блогером, треба мати багато скілів. Це не завжди помічають, та, якщо придивитися, блогери дуже багато працюють. Вони мають, як мінімум, вміти спілкуватися, триматися в кадрі, генерувати контент. Це такий міф, що блогінг - це нічого не робити, просто кайфувати і отримувати гроші. Так може тривати кілька днів. Якщо не вмикатись у роботу, то все так швидко скінчиться, як і почалося.

Тому освіта - це те, куди треба інвестувати. Про це мають подбати батьки і держава. Не забувати, не забивати на неї і допомагати зрозуміти дітям, навіщо їм вчитися.

– Виховуєш дітей, так як і тебе самого виховували батьки? Поділись якимись лайфхаками виховання на прикладі свого досвіду.

– Те, що найголовніше я взяв від моїх батьків - це повага до дітей, їхніх захоплень і безумовна підтримка. Але все ж таки я виховую дітей в іншому трішечки стилі. Я намагаюсь дати їм якомога більше уваги, якої вони потребують.

Я - третій син в сім’ї. Можу сказати, що мені не зовсім вистачало тої уваги, але я тішився тому, що мені принаймні давали свободу. Педан-батько намагається зараз знайти золоту середину між правильною свободою вибору дітей та підтримкою, опікою і увагою.

– Чим нині займається твоя донька?

– Моя донька навчається в УКУ на соціолога. В неї третій курс. І я тішуся, що в них навчання офлайн. Вона живе у Львові, веде кілька проектів як SMM, підпрацьовує, але навчання в неї - це номер один.

– Син вже знає, ким хоче стати, коли виросте? І чи є в тебе мрії щодо того, ким би ти хотів його бачити?

– Ні, сину 8 років. Він ще не знає, ким хоче бути. Останній раз він пожартував у школі, бо сказав, що хоче вирости борсуком. Ну, вчителі не до кінця зрозуміли. А ми посміялися, тому що це звучить прикольно (сміється).

Я хочу, щоб він знайшов себе і йому просто було кайфово займатися тим, чим він хоче. З одного боку, він інколи зі мною десь знімається в роликах і хоче цього. З іншого, він може сказати: "Я не буду зніматися". Завжди поважаю його та не змушую. Що бачу я? У сина гарний математичний склад розуму та він дуже креативно мислить.

– Ти можеш похизуватися міцним шлюбом, за що неодноразово завдячував своїй мудрій дружині. В чому ваш секрет сімейного щастя в тому числі під час війни?

– Так, я пишаюся нашими стосунками. Дуже поважаю свою дружину і вважаю, що найважливішим нашим досягненням є взаємоповага до особистостей та власних інтересів. Наприклад, зараз дружина навчається на психоаналітика. Також вона є діючим тренером дитячого статевого виховання, бо вивчилася на сексолога. Для цього треба багато часу, і я намагаюся їй його давати. Ми по черзі сидимо з сином. Це забирає багато часу, бо няні в нас немає. Тобто головний секрет сімейного життя - це повага один до одного. І у жодному випадку не конкуренція. Навпаки - підтримка! А ще треба навчитися не тільки говорити, а й слухати.

Педан з дружиною і дітьми (фото надане шоуменом)

– Ти ведеш активний образ життя, інтенсивно займаєшся спортом, зокрема й екстремальним. Чи з'явилися у тебе останнім часом якісь нові хобі, про які мало хто знає?

– Та ні. Я стабільно, по два-три рази на тиждень ходжу на скеледром. Це моє місце сили! І тренажерна зала, і можливість відволіктися, і попрацювати м'язами та головою. Я туди періодично воджу друзів, знайомих, військових на протезах. Частенько там займаємось з сином, йому дуже подобається теж. Тому це моє заняття номер один. Хотілося б, щоб скоро настав сезон і ми змогли військових уже возити в українські Карпати і на скелі Довбуша.

– Розкажи, як ти став ведучим нового шоу "Гра на нервах"? Чим тобі особисто воно близьке?

– Насправді я давно хотів вести квізове шоу. Мені дуже подобається формат із запитаннями-відповідями. Я сам брав участь в українському "Що? Де? Коли?". Вважаю, що такі проекти мають бути на телебаченні та всюди в інфопросторі. Адже це шоу, яке робить людей кмітливішими, змушує подумати, допомагає отримати нову порцію інформації. Мені таке дуже імпонує!

Але, щоб пробитися в інфопросторі з чимось корисним, треба бути цікавим по-сучасному. Тому знайшли форму, в якій ми ставимо запитання нашим гравцям у незручних ситуаціях, під різними факторами стресу. Це для мене теж нове амплуа, тому що я там доволі суворий ведучий. Це класний виклик! В такому амплуа я ще не працював.

Педан у шоу "Гра на нервах" (фото: канал "Ми - Україна")

– Для чого українцям потрібні подібні шоу?

– Все дуже просто. По-перше, люди збагачують свої знання у різних сферах. По-друге, це шоу - тренування для мозку. По-третє, приз. Це одна з важливих ланок у даному шоу! Команда, яка виграє в грі, отримує гроші, які витрачає на благодійність. Це круто! І додатковий азарт, і стимул для наших гравців включити голову, щоб допомогти нашому війську чи тим, кому необхідно.

– Що тебе вразило під час зйомок проекту?

– Мені подобається, що гравці отримують максимальне задоволення. У двох командах є по зірковому капітану і по дві звичайні людини, які пройшли кастинг. І знаєш… Це так комфортно! Дуже тішуся, що ми набагато ближче до народу. Це суперважливо.

Педан у шоу "Гра на нервах" (фото: канал "Ми - Україна")

– Привітав Лесю Нікітюк із заручинами? Як думаєш, чому багато людей в соціальних мережах замість того, аби порадіти за створення нової української родини, накинулися з хейтом на Лесю і її нареченого?

– Я не знаю… Скажу, що від себе Лесю привітав. І я тільки за те, щоб в Україні створилось якомога більше сімей. Нам треба народжувати маленьких українців, і вони мають бути найголовнішим для нас стимулом для роботи. Тому я за Лесю тішуся щиро.

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