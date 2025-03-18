Александр Педан: Все труднее и труднее ездить на передовую

– Александр, как изменились твои жизненные приоритеты за три года полномасштабной войны?

– Они изменились кардинально. Есть одно главное правило, которому я сейчас следую: быть полезным. Если ты что-то делаешь, это должно нести пользу или государству, или военным, или детям, и так далее.

– Ты активно помогаешь украинским военным. Многие волонтеры говорят, что "сборы падают" и в целом становится тяжелее. С какими проблемами ты сталкиваешься больше всего в последнее время?

– Это правда. Как бы там ни было, и как бы Instagram не блокировал и не банил, регулярно публикую сборы. У меня есть традиционная рубрика: "Понедельник - день донатов". Репощу монобанки или благотворительные проекты где-то пятерых-шестерых друзей, знакомых и просто обычных людей, сборы которых проверены. Вижу, что просмотры точно падают. Но, тем не менее, останавливаться точно нельзя.

Лично столкнулся с тем, что, к сожалению, очень много подразделений, в которые мы ездили раньше на передовую на постоянной основе, расформировывают, перебрасывают в другие подразделения. Мне, на самом деле, все труднее и труднее ездить, потому что не на все направления сейчас пускают на передовую. А поддерживать хочется! Надо вытаскивать их из их "дня сурка" выступлениями, встречами, общением. Поэтому сейчас готовлю новую поездку. И она дается тяжелее, чем раньше. Когда-то просто можно было сесть в машину и поехать, объехать Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую области и до Херсона доехать, а сейчас сделать это гораздо труднее.

Александр Педан (фото: канал "Ми - Україна")

– Ты получаешь сейчас второе образование по специальности "Публичное управление", чтобы "разобраться в государственном строительстве". При этом постоянно подчеркиваешь, что в политику не хочешь. И все же: что должно произойти, чтобы Александр Педан когда-то пошел в политику?

– Я сейчас учусь в магистратуре. Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строк, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством. Потому что вижу, что лучших результатов можно достичь именно в таком контексте.

У меня очень много общественных инициатив, которые имеют успех, в частности проекты "УніверCheck" и "КоледжCheck" в партнерстве с донорскими организациями, с Министерством образования Украины. Есть проект лекций по минной безопасности вместе с ЮНИСЕФ и городскими, областными администрациями, которые мы делали с детьми с отделом образования. Поэтому я могу сказать, что мне интересно это обучение в контексте того, как выстроить тот мостик и как можно эффективнее делать социальные проекты. Это главный месседж. Это главное, что я хотел оттуда вынести.

В политику не иду. Каюсь, я слишком мягкий для политика. Возможно, недостаточно дипломатичный, а, возможно, просто слишком эмоционально эмпатичный. Не хочу туда идти, говорю тебе откровенно, как есть. Тем более я вижу, что нашел свою нишу, в которой несу пользу.

– В какие социальные и общественные проекты ты вовлечен сегодня? И объясни, почему они важны.

– Последний, который мы создали, - фонд под названием "Друге дихання UA". Именно под таким лозунгом, с таким названием, мы организовали выход наших пяти военных, четверо ветеранов на протезах и одна девушка после тяжелого ранения, на Килиманджаро. Представьте, мы вышли на одну из семи вершин мира! Сейчас я являюсь соучредителем этого благотворительного фонда.

По этой инициативе мы сняли полнометражный фильм, который сейчас в монтаже. Главный режиссер Маша Кондакова - режиссер украинского происхождения, которая живет в Париже. Снимал Сергей Михальчук - украинский оператор, который работал над "Довбушем", "Диким полем", "Поводирем". На осень мы готовим выход фильма о наших военных, который увидите на больших экранах. Надеюсь, не только в Украине.

А благотворительный фонд, который мы основали, уже начинает заниматься физической и ментальной реабилитацией наших военных с протезами через физическую активность, через спорт. У нас уже есть договоренности с нашими партнерами. Ветераны будут заниматься в спортивных клубах и на скалодромах, а потом мы будем создавать их комьюнити, в котором они будут делать разные по уровню восхождения. Например, пикники в Карпатах, спуски на рафтинге и так далее. У нас уже есть меценаты и партнеры, но присоединяйтесь и вы, если хотите. Мне эта тема очень близка, я много общался и общаюсь с военными, много работаю с ветеранами после ранений. Мы должны быть рядом и вместе с ними!

Педан и военные на протезах покорили Килиманджаро (фото предоставлено шоуменом)

– Какова роль образования сегодня в Украине? И можно ли без него обойтись? Этот вопрос встает в контексте того, что многие дети реально хотят стать просто условными блогерами, и считают, что для этого никакие логарифмы не нужны

- Я адепт образования, как такового. Фанат его. У меня жена параллельно учится на втором высшем образовании, дочь учится в Украинском католическом университете, сын учится в школе. Я считаю, что образование - это приоритет номер один для наших детей.

Это непросто: с одной стороны, возможность получить специальность, чтобы научиться что-то делать своими руками и найти себя, а с другой, образование - это о критическом мышлении, об умении анализировать, мыслить логически. Поэтому, я считаю, образование - суперважное. Я буду всегда это подчеркивать и участвовать в образовательных инициативах как можно больше.

Даже чтобы быть блогером, надо иметь много скиллов. Это не всегда замечают, но, если присмотреться, блогеры очень много работают. Они должны, как минимум, уметь общаться, держаться в кадре, генерировать контент. Это такой миф, что блогинг - это ничего не делать, просто кайфовать и получать деньги. Так может длиться несколько дней. Если не включаться в работу, то все так же быстро закончится, как и началось.

Поэтому образование - это то, куда надо инвестировать. Об этом должны позаботиться родители и государство. Не забывать, не забивать на него и помогать понять детям, зачем им учиться.

– Воспитываешь детей, так как и тебя самого воспитывали родители? Поделись какими-то лайфхаками воспитания на примере своего опыта.

- То, что самое главное я взял от моих родителей - это уважение к детям, их увлечениям и безусловная поддержка. Но все же я воспитываю детей в другом немножечко стиле. Я стараюсь дать им как можно больше внимания, в котором они нуждаются.

Я - третий сын в семье. Могу сказать, что мне не совсем хватало того внимания, но я радовался тому, что мне по крайней мере давали свободу. Педан-отец пытается сейчас найти золотую середину между правильной свободой выбора детей и поддержкой, опекой и вниманием.

– Чем сейчас занимается твоя дочь?

- Моя дочь учится в УКУ на социолога. У нее третий курс. И я рада, что у них обучение офлайн. Она живет во Львове, ведет несколько проектов как SMM, подрабатывает, но обучение у нее - это номер один.

– Сын уже знает, кем хочет стать, когда вырастет? И есть ли у тебя мечты о том, кем бы ты хотел его видеть?

- Нет, сыну 8 лет. Он еще не знает, кем хочет быть. Последний раз он пошутил в школе, потому что сказал, что хочет вырасти барсуком. Ну, учителя не до конца поняли. А мы посмеялись, потому что это звучит прикольно (смеется).

Я хочу, чтобы он нашел себя и ему просто было кайфово заниматься тем, чем он хочет. С одной стороны, он иногда со мной где-то снимается в роликах и хочет этого. С другой, он может сказать: "Я не буду сниматься". Всегда уважаю его и не заставляю. Что вижу я? У сына хороший математический склад ума и он очень креативно мыслит.

– Ты можешь похвастаться крепким браком, за что неоднократно благодарил свою мудрую жену. В чем ваш секрет семейного счастья в том числе во время войны?

- Да, я горжусь нашими отношениями. Очень уважаю свою жену и считаю, что важнейшим нашим достижением является взаимоуважение к личностям и собственным интересам. Например, сейчас жена учится на психоаналитика. Также она является действующим тренером детского полового воспитания, потому что выучилась на сексолога. Для этого нужно много времени, и я стараюсь ей его давать. Мы по очереди сидим с сыном. Это отнимает много времени, потому что няни у нас нет. То есть главный секрет семейной жизни - это уважение друг к другу. И ни в коем случае не конкуренция. Наоборот - поддержка! А еще надо научиться не только говорить, но и слушать.

Педан с женой и детьми (фото предоставлено шоуменом)

– Ты ведешь активный образ жизни, интенсивно занимаешься спортом, в том числе и экстремальным. Появились ли у тебя в последнее время какие-то новые хобби, о которых мало кто знает?

- Да нет. Я стабильно, по два-три раза в неделю хожу на скалодром. Это мое место силы! И тренажерный зал, и возможность отвлечься, и поработать мышцами и головой. Я туда периодически вожу друзей, знакомых, военных на протезах. Частенько там занимаемся с сыном, ему очень нравится тоже. Поэтому это мое занятие номер один. Хотелось бы, чтобы скоро наступил сезон и мы смогли военных уже возить в украинские Карпаты и на скалы Довбуша.

– Расскажи, как ты стал ведущим нового шоу "Гра на нервах"? Чем тебе лично оно близко?

- На самом деле я давно хотел вести квизовое шоу. Мне очень нравится формат с вопросами-ответами. Я сам участвовал в украинском "Что? Где? Когда?". Считаю, что такие проекты должны быть на телевидении и везде в инфопространстве. Ведь это шоу, которое делает людей более сообразительными, заставляет подумать, помогает получить новую порцию информации. Мне такое очень импонирует!

Но, чтобы пробиться в инфопространстве с чем-то полезным, надо быть интересным по-современному. Поэтому нашли форму, в которой мы задаем вопросы нашим игрокам в неудобных ситуациях, под различными факторами стресса. Это для меня тоже новое амплуа, потому что я там довольно строгий ведущий. Это классный вызов! В таком амплуа я еще не работал.

Педан в шоу "Гра на нервах" (фото: канал "Ми - Україна")

– Для чего украинцам нужны подобные шоу?

- Все очень просто. Во-первых, люди обогащают свои знания в разных сферах. Во-вторых, это шоу - тренировка для мозга. В-третьих, приз. Это одно из важных звеньев в данном шоу! Команда, которая выигрывает в игре, получает деньги, которые тратит на благотворительность. Это круто! И дополнительный азарт, и стимул для наших игроков включить голову, чтобы помочь нашей армии или тем, кому необходимо.

– Что тебя впечатлило во время съемок проекта?

- Мне нравится, что игроки получают максимальное удовольствие. В двух командах есть по звездному капитану и по два обычных человека, которые прошли кастинг. И знаешь... Это так комфортно! Очень рад, что мы намного ближе к народу. Это суперважно.

Педан в шоу "Гра на нервах" (фото: канал "Ми - Україна")

– Поздравил Лесю Никитюк с помолвкой? Как думаешь, почему многие люди в социальных сетях вместо того, чтобы порадоваться за создание новой украинской семьи, набросились с хейтом на Лесю и ее жениха?

- Я не знаю... Скажу, что от себя Лесю поздравил. И я только за то, чтобы в Украине создалось как можно больше семей. Нам надо рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне.

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