Олег Винник выпустил новую песню, которая уже покорила сердца украинок

Олег Винник привел в восторг сеть своей новой песней "Наталя-Наталі"
Олег Винник наконец-то выпустил новую песню "Наталя-Наталі", в которой советует, как бороться с интернет-зависимостью, и которой уже тронул сердца тысяч украинок.
Новое творение главного сердцееда Украины вышла остроумной, драйвовой, рок-н-рольною и совсем не похожей на предыдущие треки певца. И заметим, что при всем том, в музыке "Наталя-Наталі" присутствует украинский колорит, а в тексте - украинский стержень.
"К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. "Посиделки" в соцсетях, просмотр ленты новостей - привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь - другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню", - отмечает Винник и сразу же поет: "Та любов, як цілющий бальзам, - ліки від Фейсбук-Інстаграм".
Олег Винник записал песню "Наталя-Наталі"
Текст песни "Наталя-Наталі":
Ти не вірила в любов,
Інтернетом блукаючи знов,
Блог вела про здорове життя,
Та забула про почуття...
Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти - найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Ти купалась, як у морях,
В лайках і у коментарях.
Та любов, як цілющий бальзам,
Ліки від Фейсбук-Інстаграм.
Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти - найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Композиция, которая вышла 28 мая, уже прочно засела в ушах и сердцах многих поклонниц и поклонников Олега.
Вот, что пишут о песне "Наталя-Наталі" украинцы в социальных сетях.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Вместе с тем фанатки Олега Винника умоляют его, чтобы он посвятил песни и их именам.
Напомним, недавно Олег Винник дал концерт в родном селе, на который пришло около 40 тысяч человек.
Также один из самых популярных и успешных артистов Украины раскрыл секрет идеальной физической формы.