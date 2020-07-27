Олег Винник развенчал мифы о собственной музыке: я рок-н-рольщик

Олег Винник развенчал мифы о старте своей сольной карьеры в Украине и собственной музыке.

Так, по словам популярного певца, он "не может делать что-то одно, в какой-то конъюнктуре, бить в одну лузу".

"Поэтому и песни у меня разнообразные: есть и баллады, и классика, и роковые, и попсовые, танцевальные, и даже клубная музыка есть. В крайнее время больше склоняюсь к року. Вообще по жизни я рок-н-рольщик", - сказал Винник в интервью программе "Слава+".

Олег Винник называет себя рокером (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Также Винник ответил на вопрос, как он относится к тому, что его поклонниц называют "волчицами".

"Нужно, в первую очередь, послушать слова песни. Там говорится о серьезных вещах. А люди выхватывают что-то из контекста и начинают рифмовать. Очень многие обижаются, и я это замечаю. Мне самому не нравится такое "навязывание": когда на каждом телеканале, каждой радиостанции, в газетах, интернете - повсюду это уже стало какой-то визиткой", - отметил кумир украинок.

Кроме того, Олег поделился закулисьем подготовки к громкой вечеринке, которая состоится 31 июля, в день рождения Винника, в формате онлайн-концерта в дополненной реальности на НСК "Олимпийский".

"Мы делаем то, что в мире еще никто никогда не делал. И я не сразу согласился на такой формат, поскольку сначала не верил, что это можно реализовать. Практически каждый день на карантине меня просили провести онлайн-концерт. Однако я не чувствовал, что нужно общаться с людьми таким способом. Я не легкомысленно отношусь к этому. В данный период каждое твое слово, каждый взгляд, каждая эмоция может сработать так, что кому-то станет не по себе. И в конце концов, когда мне предложили концерт в дополненной реальности, я понял, что это то, чего раньше не было. Но дай Бог, чтобы мы больше не проводили таких виртуальных концертов, не арендовали пустой стадион... Это будет сложно, но очень круто и необычно, а еще интересно детям. Мы можем с помощью картинки подарить людям эмоции", - заинтриговал артист.

Олег Винник дал откровенное интервью программе "Слава+"

Напомним, что Олег Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами".