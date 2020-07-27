Олег Винник розвінчав міфи про власну музику: я рок-н-рольщик

Олег Винник розвінчав міфи про старт своєї сольної кар'єри в Україні та власну музику.

Так, за словами популярного співака, він "не може робити щось одне, в якійсь кон'юнктурі, бити в одну лузу".

"Тому і пісні в мене різноманітні: є і балади, і класика, і фатальні, і попсові, танцювальні, і навіть клубна музика є. В крайній час більше схиляюся до року. Взагалі по життю я рок-н-рольщик", - сказав Вінник в інтерв'ю програмі "Слава+".

Олег Винник називає себе рокером (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Також Винник відповів на запитання, як він ставиться до того, що його прихильниць називають "вовчицями".

"Потрібно, в першу чергу, послухати слова пісні. Там йдеться про серйозні речі. А люди вихоплюють щось з контексту і починають римувати. Дуже багато ображаються, і я це помічаю. Мені самому не подобається таке "нав'язування": коли на кожному телеканалі, кожної радіостанції, в газетах, інтернеті - всюди це вже стало якоюсь візиткою", - зазначив кумир українок.

Крім того, Олег поділився закуліссям підготовки до гучної вечірки, яка відбудеться 31 липня, в день народження Винника, у форматі онлайн-концерту в доповненої реальності на НСК "Олімпійський".

"Ми робимо те, що у світі ще ніхто ніколи не робив. І я не відразу погодився на такий формат, оскільки спочатку не вірив, що це можна реалізувати. Практично кожен день на карантині мене просили провести онлайн-концерт. Однак я не відчував, що потрібно спілкуватися з людьми таким способом. Я не легковажно ставлюся до цього. В даний період кожне твоє слово, кожен погляд, кожна емоція може спрацювати так, що комусь стане не по собі. І зрештою, коли мені запропонували концерт в доповненої реальності, я зрозумів, що це те, чого раніше не було. Але дай Бог, щоб ми більше не проводили таких віртуальних концертів, не орендували порожній стадіон... Це буде складно, але дуже круто і незвично, а ще цікаво дітям. Ми можемо з допомогою картинки подарувати людям емоції", - заінтригував артист.

Олег Винник дав відверте інтерв'ю програмі "Слава+"

Нагадаємо, що Олег Винник стане учасником нового сезону "Танців з зірками".