Олег Винник рассказал, что изменило его как человека

Олег Винник, который недавно сделал откровенное признание о женщинах, признался, что шоу Х-Фактор очень повлияло на него как артиста и как человека. Такое заявление артист сделал после того, как стало известно, что кумир тысяч украинок станет приглашенным членом жюри на проекте.

"Я очень соскучился по духу этого шоу и его непредсказуемости. Ведь Х-Фактор - это такой проект, где ничего нельзя предсказать и может произойти все, что угодно. Поэтому я очень счастлив снова сюда вернуться", - рассказал артист.

Олег Винник на Х-Факторе (фото: пресс-служба СТБ)

У Винника, как и у остальных приглашенных членов жюри, было "право вето". Во время кастинга он мог подарить путевку в тренировочный лагерь одному из участников, невзирая на вердикты своих коллег. Воспользовался он этой уникальной возможностью или нет, мы узнаем только осенью, однако Винник не скрывает, что успел проникнуться несколькими участниками отборов, за одну из конкурсанток боролся изо всех сил.

Олег Винник на Х-Факторе (фото: пресс-служба СТБ)

По словам артиста, разглядеть в участнике тот самый Х-Фактор довольно непросто, именно поэтому среди судей Х всегда находятся профессионалы. Он также добавил, что за годы судейства в шоу Х-Фактор и сам многому научился.

"Я всегда говорю, что мое пребывание на Х-Факторе - не только для того, чтобы кого-то чему-то научить, но и самому поучиться. Поэтому, конечно, Х-Фактор очень повлиял и на меня самого как артиста и как человека", - рассказал Винник.

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