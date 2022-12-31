Олег Скрипка згадав, як бив російського пропагандиста Дугіна

Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, як одного разу у Москві він бився з кремлівським пропагандистом Олександром Дугіном - головним ідеологом "руского міра".

Як Скрипка надавав копняків російському пропагандисту

"Подія відбувалась у кінці 90-х років. Це був такий час, коли українці були проханими гостями у Московії. Я так розумію, що вони готували внутрішню аудиторію до об'єднання для нового Радянського Союзу. Тоді Україна була ключовою країною для Росії в цій ідеології "братських народів". Білоруси були присутні, але білоруська мова не крутилася в ефірах, українська - норм", - розповідає артист.

Конфлікт із Дугіним стався в одному із московських клубів. Тоді пропагандист тільки починав свою "кар'єру".

"Я завжди виступи веду українською. І це в Москві тоді нормально сприймалося - екзотика, прикольно. Якось після концерту, коли вже сходив зі сцени, одне створіння почало говорити несподіване для тих часів речі, що типу "х*хли єдьтє дамой, ви тут наш хлєб забіраєтє". І переходить на матюки, що притаманно московитам. Я запропонував перейти на дипломатичну мову - французьку. І я бачу, що мова в нього така - навчена, університетська. А в мене вулична мова і тут я вже переходжу на матюки французькі. І так словесна перепалка перейшла в копняки", - говорить Скрипка.

Тоді у бійку втрутилась охорона та адміністрація нічного клубу.

"Вони викинули Дугіна на двір, а то ж зима була. А переді мною вони вибачилися. Вони всьому колективу виставили, сказали, що у нас таке не має бути. Дугін тоді ще тільки починав розкрутку себе і своєї фашистської ідеології, яку потім впарив Кремлю", - каже музикант.

При цій бійці був присутній один журналіст, який описав подію у ЗМІ. Згодом він подарував Скрипці книгу Дугіна.

"Те, що було в цій книзі - воно досі так і розгортається. Вона була випущена чи в 92-му чи 93-му році. Він це все тоді придумав - всю історію, яка зараз розгортається. Але він, звичайно, бачив там перемогу в себе в книзі. Але не все так склалося, як гадалося", - розповів Олег.