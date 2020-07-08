Олег Скрипка и Нина Матвиенко показали яркое видео на уникальную песню

Олег Скрипка порадовал фанатов новой песней (фото: facebook.com/o.skrypka)

Олег Скрипка и Нина Матвиенко порадовали украинцев зажигательным исполнением купальской песни

Олег Скрипка и Нина Матвиенко сняли видео на песню "Купалочка". Эта композиция является уникальной, ведь за столетия она не перестала быть сакральным артефактом народного творчества, хотя и претерпела немало трансформаций.

Долгое время текст "Купалочки" передавался из уст в уста и жил среди людей, пока однажды фольклорист и этнограф Людмила Иванникова не записала его. Найденную песню Людмила подарила Нине Матвиенко, которая впервые представила ее широкой публике в авторской аранжировке в 1998 году. Чуть позже

Олег Скрипка решил пригласить Нину Митрофановну исполнить этот купальский гимн на открытии первого фестиваля "Країна Мрій" в 2003 году.

"В течение почти 15 лет мы открывали фестиваль вместе с Ниной Митрофановной именно этой песней. Сквозь годы мы пронесли "Купалочку", и именно так она стала негласным гимном "Країни Мрій". В конце концов мы решили вместе с ВВ сделать собственную аранжировку песни и записать ее для нашего нового альбома, над которым сейчас работаем. К участию в записи, конечно же, пригласили Нину Митрофановну и наших друзей, группу Божичи, с которыми вместе когда-то начинали историю фестиваля. Думаю, символично, что клип выходит именно на Ивана Купала - в праздник солнца и добра, которому она когда-то и была посвящена", - говорит Скрипка.

Новая аранжировка песни - это органическое сочетание инди-рока 70-х, драйва ВВ и наследия мистических нот украинского народного мелоса. А пение Нины Матвиенко и группы Божичи превратило календарно-обрядовую песню на качовую и жизнеутверждающую композицию.

ВВ, Нина Матвиенко и Божичи сняли клип на "Купалочку"

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