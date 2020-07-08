Олег Скрипка і Ніна Матвієнко показали яскраве відео на унікальну пісню

Олег Скрипка порадував фанатів новою піснею (фото: facebook.com/o.skrypka)

Олег Скрипка і Ніна Матвієнко порадували українців запальним виконанням купальської пісні

Олег Скрипка і Ніна Матвієнко зняли відео на пісню "Купалочка". Ця композиція є унікальною, адже за століття вона не перестала бути сакральним артефактом народної творчості, хоча й зазнала чимало трансформацій.

Довгий час текст "Купалочки" передавався з уст в уста і жив серед людей, допоки одного разу фольклорист та етнограф Людмила Іваннікова не записала його. Знайдену пісню Людмила подарувала Ніні Матвієнко, яка вперше представила її широкому загалу в авторському аранжуванні у 1998 році. Трохи згодом

Олег Скрипка вирішує запросити пані Ніну виконати цей купальский гімн на відкритті першого фестивалю "Країна Мрій" у 2003 році.

"Протягом майже 15 років ми відкривали фестиваль разом із Ніною Митрофанівною саме цією піснею. Крізь роки ми пронесли “Купалочку”, й саме так вона стала негласним гімном "Країни Мрій". Врешті ми вирішили разом із ВВ зробити власне аранжування пісні й записати її для нашого нового альбому, над яким зараз працюємо. До участі у запису, звісно ж, запросили Ніну Митрофанівну та наших друзів, гурт Божичі, з якими разом колись починали історію фестивалю. Гадаю, природно, що кліп виходить саме на Івана Купала - свято сонця та добра, якому вона колись і була присвячена", - каже Скрипка.

Нове аранжування пісні - це органічне поєднання інді-року 70-х, драйву ВВ і спадщини містичних нот українського народного мелосу. А спів Ніни Матвієнко та гурту Божичі перетворило календарно-обрядову пісню на качову і життєстверджуючу композицію.

ВВ, Ніна Матвієнко та Божичі зняли кліп на "Купалочку"

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