Олег Сенцов стал отцом в третий раз: экс-узник Кремля показал трогательное фото

Бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что стал отцом в третий раз. Украинский режиссер сообщил, что у него родилась дочь, которую назвали Эммой.

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов разместил на своей странице в Facebook фотографию новорожденной девочки в пятницу, 5 февраля. На снимке он нежно целует младенца. В подписи к фото он указал: "Дочь Эмма". Когда именно родилась девочка, Олег Сенцов не сообщил. Также неизвестно кто мама девочки.

Олег Сенцов сообщил о рождении дочери

Новорожденная девочка стала третьим ребенком украинского режиссера. У него двое старших детей от супруги Аллы. С женой Олег Сенцов развелся еще в 2016 году так как она приняла аннексию Крыма.

Дочь Алина родилась в 2002 году, а сын Владислав, который страдает аутизмом, родился в 2004 году. Известно, что во время заключения Олега Сенцова в России, дети жили в Крыму и их воспитанием занималась мама режиссера и его сестра Галина.

В январе 2020 года Олег Сенцов сообщил, что семья воссоединилась в Киеве. Дочь Алина переехала к нему ранее, а мама с сыном Владиславом приехали немного позже и это было связано с тем, что бывшая жена Сенцова не хотела отпускать мальчика к отцу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Сенцов объяснил, почему россияне верят в "вождя Путина".

А также рассказывали о том, что бывший узник Кремля Сенцов предсказал крах России.