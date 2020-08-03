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Сенцов рассказал, почему россияне верят в "вождя Путина"

Понедельник 03 августа 2020 11:11
Сенцов рассказал, почему россияне верят в "вождя Путина"
Олег Сенцов рассказал,что россияне верят в путина "вождя" (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Олег Сенцов рассказал, почему Путин имеет такую поддержку людей в России

Олег Сенцов поделился своим мнение относительно того, почему президент РФ Владимир Путин имеет такую большую поддержку среди россиян. По мнению бывшего узника Кремля, граждане РФ настолько зомбированы, что они верят в Путина "вождя" Об этом он сообщил в интервью на радио "НВ".

По словам Сенцова, самим россиянам нравится быть зомбированными.

"Почему у него есть поддержка? Потому что он делает то, чего хотят россияне. Путин - это часть России, однозначно", - высказался украинский режиссер.

Сенцов считает, что сейчас в России не только политический и военный кризис. Также в РФ большая проблема в социальном неравенстве, которое стало усугубляться в последние годы.

Украинский режиссер привел в пример ситуацию с аннексированным Крымом и "зеками". По его словам, очень странно, что человек сидит в тюрьме и радуется оккупации Крыма.

"Если вопрос касается внешней политики, "чей Крым?", Они все говорят:(заключенные - Ред)вот это он хорошо сделал. И это проблема русских - их имперские амбиции, они на все смотрят через призму "мое". В этом заключается глубинная поддержка Путина, потому что он очень хорошо умеет играть на этих амбициях россиян, - пояснил режиссер.

Олег Сенцов рассказал о зомбировании россиян

Как мы ранее писали, Олег Сенцов критически высказался о кадровой политике власти и назначении бывшего "регионала" Сергея Шкарлета на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Украины.

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