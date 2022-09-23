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Оладьи с яблоками по украинскому рецепту: необычный способ приготовления

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 10:25
Оладьи с яблоками по украинскому рецепту: необычный способ приготовления Фото: Оладьи с яблоками по необычному рецепту (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Оладьи - это небольшие толстые блины, которые распространены в украинской кухне. Чаще всего их подают, сдобрив сметаной, медом или вареньем. А вот оладьи с яблоками вкуснее, и для их приготовления фрукт можно даже не натирать.

О необычном способе рассказали на канале Їzhakultura.

Существует два варианта использования яблок для приготовления оладий:

  • первый - к тесту добавляются натертые или изрезанные мелкими кусочками яблоки;
  • второй - яблоко режется на пластины, которые погружаются в тесто, после чего жарятся на сковороде.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 400 г кефира (2,5%)
  • 50 г сахара
  • 250 г муки пшеничной
  • 3 шт. яблоки
  • 1 г соли
  • 3 г соды пищевой
  • 50 г подсолнечного масла рафинированного для жарки
  • 20 г сахарной пудры

Пошаговое приготовление

В миску налейте кефир, положите соду, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте соль, сахар, яйцо, перемешайте и всыпьте муку. Все хорошо вымешайте венчиком до консистенции густой сметаны.

Яблоки почистите от кожуры, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см, вырежьте сердцевину специальным или обычным ножом.

В сковороду налейте растительное масло на 1 см, разогрейте на среднем огне. Каждый кружочек яблока обмакните в тесто и выложите на сковороду, жарьте с двух сторон, переворачивая 4 раза.

Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Выложите оладьи на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.

Раньше мы писали, как приготовить жареные пирожки на картофельном отваре.

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