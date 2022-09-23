Оладьи с яблоками по украинскому рецепту: необычный способ приготовления
Оладьи - это небольшие толстые блины, которые распространены в украинской кухне. Чаще всего их подают, сдобрив сметаной, медом или вареньем. А вот оладьи с яблоками вкуснее, и для их приготовления фрукт можно даже не натирать.
О необычном способе рассказали на канале Їzhakultura.
Существует два варианта использования яблок для приготовления оладий:
- первый - к тесту добавляются натертые или изрезанные мелкими кусочками яблоки;
- второй - яблоко режется на пластины, которые погружаются в тесто, после чего жарятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 400 г кефира (2,5%)
- 50 г сахара
- 250 г муки пшеничной
- 3 шт. яблоки
- 1 г соли
- 3 г соды пищевой
- 50 г подсолнечного масла рафинированного для жарки
- 20 г сахарной пудры
Пошаговое приготовление
В миску налейте кефир, положите соду, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте соль, сахар, яйцо, перемешайте и всыпьте муку. Все хорошо вымешайте венчиком до консистенции густой сметаны.
Яблоки почистите от кожуры, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см, вырежьте сердцевину специальным или обычным ножом.
В сковороду налейте растительное масло на 1 см, разогрейте на среднем огне. Каждый кружочек яблока обмакните в тесто и выложите на сковороду, жарьте с двух сторон, переворачивая 4 раза.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Выложите оладьи на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.
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