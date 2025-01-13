Оладки з яблуками і горіхами: рецепт солодкої страви на сніданок

Що потрібно для оладок з яблуками

Для того, щоб приготувати цю солодку страву на сніданок, необхідні ці продукти:

борошно - 250 г

яйця - 3 шт.

молоко (жирність 2,5%) - 70 мл

яблука - 2 шт.

волоські горіхи - 50 г

цукрова пудра -100 г

розпушувач - 10 г

лимонний сік - 20 мл

олія соняшникова - 80 мл

Як готувати оладки з яблуками і горіхами

Для того, щоб приготувати яблучні оладки з горіхами, яблука потрібно помити, почистити від шкірки та насіння, а потім нарізати на маленькі кубики.

Волоські горіхи подрібніть ножем. Важливо не додавати цього інгредієнту надмірно - в результаті обсмаження горіхи можуть давати гіркоту.

Для приготування тіста розбийте в глибоку миску яйця, всипте до них цукрову пудру і збийте інгредієнти віничком до однорідної консистенції та посвітління маси.

Підігрійте молоко до кімнатної температури, після чого влийте його разом з лимонним соком до збитих яєць.

Просійте в окремо миску борошна разом з розпушувачем - це зробить оладки більш пухкими. Додайте борошно до тіста в декілька етапів, кожного разу перемішуючи суміш до однорідної консистенції.

Потім всипте в тісто нарізані яблука і подрібнені горіхи і ще раз перемішайте масу для оладок. Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії, викладіть на неї тісто столовою ложкою, щоб сформувати оладки.

Обмажте яблучні оладки по 2-4 хвилини з кожного боку. Спершу викладіть оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. За бажанням оладки можна посипати цукровою пудрою або полити варенням.