Оладьи с яблоками и орехами: рецепт сладкого блюда на завтрак

Оладьи с яблоками и орехами - сладкий и одновременно простой завтрак. Благодаря использованию фруктов и орехов обычные оладьи имеют совершенно новый вкус.
О том, как готовить оладьи с яблоками и орехами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того, чтобы приготовить это сладкое блюдо на завтрак, необходимы эти продукты:
Для того, чтобы приготовить яблочные оладьи с орехами, яблоки нужно помыть, почистить от кожуры и семян, а затем нарезать на маленькие кубики.
Грецкие орехи измельчите ножом, важно не добавлять этого ингредиента чрезмерно - в результате обжарки орехи могут давать горечь.
Для приготовления теста разбейте в глубокую миску яйца, всыпьте к ним сахарную пудру и взбейте ингредиенты венчиком до однородной консистенции и осветления массы.
Подогрейте молоко до комнатной температуры, после чего влейте его вместе с лимонным соком к взбитым яйцам.
Просейте в отдельную миску муки вместе с разрыхлителем - это сделает оладьи более пышными. Добавьте муку в тесто в несколько этапов, каждый раз перемешивая смесь до однородной консистенции.
Затем всыпьте в тесто нарезанные яблоки и измельченные орехи и еще раз перемешайте массу для оладий. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла, выложите на нее тесто столовой ложкой, чтобы сформировать оладьи.
Обмажьте яблочные оладьи по 2-4 минуты с каждой стороны. Сперва выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. По желанию оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем.
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