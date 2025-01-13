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Оладьи с яблоками и орехами: рецепт сладкого блюда на завтрак

Понедельник 13 января 2025 07:45
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Оладьи с яблоками и орехами: рецепт сладкого блюда на завтрак Как готовить оладьи с яблоками (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Оладьи с яблоками и орехами - сладкий и одновременно простой завтрак. Благодаря использованию фруктов и орехов обычные оладьи имеют совершенно новый вкус.

О том, как готовить оладьи с яблоками и орехами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для оладий с яблоками

Для того, чтобы приготовить это сладкое блюдо на завтрак, необходимы эти продукты:

  • мука - 250 г
  • яйца - 3 шт.
  • молоко (жирность 2,5%) - 70 мл
  • яблоки - 2 шт.
  • грецкие орехи - 50 г
  • сахарная пудра -100 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • лимонный сок - 20 мл
  • масло подсолнечное - 80 мл

Как готовить оладьи с яблоками и орехами

Для того, чтобы приготовить яблочные оладьи с орехами, яблоки нужно помыть, почистить от кожуры и семян, а затем нарезать на маленькие кубики.

Грецкие орехи измельчите ножом, важно не добавлять этого ингредиента чрезмерно - в результате обжарки орехи могут давать горечь.

Для приготовления теста разбейте в глубокую миску яйца, всыпьте к ним сахарную пудру и взбейте ингредиенты венчиком до однородной консистенции и осветления массы.

Подогрейте молоко до комнатной температуры, после чего влейте его вместе с лимонным соком к взбитым яйцам.

Просейте в отдельную миску муки вместе с разрыхлителем - это сделает оладьи более пышными. Добавьте муку в тесто в несколько этапов, каждый раз перемешивая смесь до однородной консистенции.

Затем всыпьте в тесто нарезанные яблоки и измельченные орехи и еще раз перемешайте массу для оладий. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла, выложите на нее тесто столовой ложкой, чтобы сформировать оладьи.

Обмажьте яблочные оладьи по 2-4 минуты с каждой стороны. Сперва выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. По желанию оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем.

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