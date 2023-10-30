Окупанти вкрали та продали квартиру Олени Зеленської у Ялті

Де знаходиться квартира

Квартира Олени Зеленської знаходиться в смт Лівадія (Ялта) в анексованому Криму. Адреса: вулиця Батуріна, буд. 44, кв. 501.

Відомо, що нерухомість першої леді знаходиться у пентхаусі житлового комплексу "Імператор" на п'ятому поверсі. Це трикімнатна квартира площею 129,8 кв. З балкона відкривається краєвид на Чорне море та Лівадійський палац із прилеглим садом.

Ця квартира була куплена у квітні 2013 року, і Олена Зеленська заплатила за неї майже 164 тисячі доларів. Також цю квартиру було зазначено у декларації Зеленської за 2018 рік.

У травні 2023 року окупаційна влада анексованого Криму "націоналізувала" нерухомість Олени Зеленської в Ялті.

Хто став власником

Квартиру Зеленської виставили на аукціон із продажу "націоналізованого" майна. Її продали за 44,3 млн рублів (більш як 17 млн гривень). До аукціону допустили двох учасниць та новою власницею стала Ольга Липовецька, гендиректор кількох ТОВ.

Варто зазначити, що в анексованому Криму "націоналізували" близько сотні об'єктів, які належать українським бізнесменам та політикам.

Квартира Олени Зеленської в Ялті (Скріншоти)