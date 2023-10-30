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Окупанти вкрали та продали квартиру Олени Зеленської у Ялті

Окупанти в Криму продали квартиру Олени Зеленської (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Окупанти "націоналізували" трикімнатну квартиру в Ялті, яка належить дружині президента України Олені Зеленській. Її виставили на аукціон і продали за більш ніж 17 млн гривень (44,3 млн рублів).

Що відомо про цю квартиру і хто став новим власником нерухомості, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Де знаходиться квартира

Квартира Олени Зеленської знаходиться в смт Лівадія (Ялта) в анексованому Криму. Адреса: вулиця Батуріна, буд. 44, кв. 501.

Відомо, що нерухомість першої леді знаходиться у пентхаусі житлового комплексу "Імператор" на п'ятому поверсі. Це трикімнатна квартира площею 129,8 кв. З балкона відкривається краєвид на Чорне море та Лівадійський палац із прилеглим садом.

Ця квартира була куплена у квітні 2013 року, і Олена Зеленська заплатила за неї майже 164 тисячі доларів. Також цю квартиру було зазначено у декларації Зеленської за 2018 рік.

У травні 2023 року окупаційна влада анексованого Криму "націоналізувала" нерухомість Олени Зеленської в Ялті.

Хто став власником

Квартиру Зеленської виставили на аукціон із продажу "націоналізованого" майна. Її продали за 44,3 млн рублів (більш як 17 млн гривень). До аукціону допустили двох учасниць та новою власницею стала Ольга Липовецька, гендиректор кількох ТОВ.

Варто зазначити, що в анексованому Криму "націоналізували" близько сотні об'єктів, які належать українським бізнесменам та політикам.

Квартира Олени Зеленської в Ялті (Скріншоти)

Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська повідомила, чи її чоловік піде на другий термін.

А ще писали про те, чи спілкується Олена Зеленська зараз із родичами з Росії.

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Олена Зеленська