Оккупанты украли и продали квартиру Елены Зеленской в Ялте

Оккупанты "национализировали" трехкомнатную квартиру в Ялте, которая принадлежит жене президента Украины Елене Зеленской. Ее выставили на аукцион и продали за более чем 17 млн гривен (44,3 млн рублей).
Что известно об этой квартире, и кто стал новым владельцем недвижимости, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
Квартира Елены Зеленской находится в пгт Ливадия (Ялта) в аннексированном Крыму. Адрес: улица Батурина, д. 44, кв. 501.
Известно, что недвижимости первой леди находится в пентхаусе жилого комплекса "Император" на пятом этаже. Это трехкомнатная квартира площадью 129,8 квадратных метров. С балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Эта квартира была куплена в апреле 2013 года, и Елена Зеленская заплатила за нее почти 164 тысячи долларов. Также эта квартира была указана в декларации Зеленской за 2018 год.
В мае 2023 года оккупационные власти аннексированного Крыма "национализировали" недвижимость Елены Зеленской в Ялте.
Квартиру Зеленской выставили на аукцион по продаже "национализированного" имущества. Ее продали за 44,3 млн рублей (чуть более 17 млн гривен). К аукциону допустили двух участниц и новой владелицей стала Ольга Липовецкая, гендиректор нескольких ООО.
Стоит отметить, что в аннексированном Крыму "национализировали" около сотни объектов, которые принадлежат украинским бизнесменам и политикам.
Квартира Елены Зеленской в Ялте (Скриншоты)
Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская сообщила, пойдет ли ее муж на второй срок.
А еще писали о том, общается ли Елена Зеленская сейчас с родственниками из России.