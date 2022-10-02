Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)





На кадрах видно, що росіяни покидали багато дріб'язку, який повивалювався в сумках. Тут і піна для гоління, і фарба для догляду за взуттям, також щось на кшталт тампонів, погружний блендер та багато чого іншого.

Втім, те, що для громадян РФ такі дрібнички - справжня диковаинка, вже давно не новина.

Фото: Окупанти покидали награбоване (t.me/svoboda_radio)

Окрім цього добра окупанти залишили нам і багато спаленого металолому, про що свідчать промовисті фото.

Фото:Спалена техніка росіян (t.me/svoboda_radio)