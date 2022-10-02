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Оккупанты побросали награбленные Житомирские носки, убегая из Лимана (фото)

Коллаж РБК-Украина: Оккупанты побросали награбленное в Лимане
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты сбегая из Лимана, полностью освобожденного ВСУ, растеряли носки. Но не свои, а награбленные "Житомирские". А еще много добра – женские расчески, кассеты для бритья и другое сокровище, которое они везли своим женам-россиянкам, ждущим мародеров дома.

Фото показали в Telegram Радио Свобода.



На кадрах видно, что россияне побросали много мелочи, которая вываливалась в сумках. Здесь и пена для бритья, и краска по уходу за обувью, также что-то вроде тампонов, погружной блендер и многое другое.

Впрочем, то, что для граждан РФ такие безделушки - настоящая диковинка, уже давно не новость.

Фото: Оккупанты покидали награбленное (t.me/svoboda_radio)

Кроме этого добра оккупанты оставили нам и много сожженного металлолома, о чем свидетельствуют красноречивые фото.

Фото:Сожженная техника россиян (t.me/svoboda_radio)

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 12.30 2 октября Лиман Донецкой области полностью зачищен от оккупантов.

При этом британская разведка называет уход оккупантов из Лимана значительной политической неудачей России.

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