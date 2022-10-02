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Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)

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Лиман, Неділя 02 жовтня 2022 13:37
Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото) Колаж РБК-Україна: Окупанти покидали награбоване в Лимані
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти втікаючи з Лимана, повністю звільненого ЗСУ, погубили шкарпетки. Але не свої, а награбовані "Житомирські". А ще багато добра - жіночі гребінці, касети для гоління й інший скарб, який вони везли своїм жінкам-росіянкам, що чекають мародерів вдома.

Фото показали в Telegram Радіо Свобода.

"Лиман Донецької області: наслідки "відведення" військ РФ - спалена техніка та покинуті речі російськими військами, в тому числі жіночий гребінець для волосся та Житомирські шкарпетки", - підписані фото.

На кадрах видно, що росіяни покидали багато дріб'язку, який повивалювався в сумках. Тут і піна для гоління, і фарба для догляду за взуттям, також щось на кшталт тампонів, погружний блендер та багато чого іншого.

Втім, те, що для громадян РФ такі дрібнички - справжня диковаинка, вже давно не новина.

Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)

Фото: Окупанти покидали награбоване (t.me/svoboda_radio)

Окрім цього добра окупанти залишили нам і багато спаленого металолому, про що свідчать промовисті фото.

Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)Окупанти покидали награбовані Житомирські шкарпетки, втікаючи з Лимана (фото)

Фото:Спалена техніка росіян (t.me/svoboda_radio)

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що станом на 12:30 2 жовтня Лиман Донецької області повністю зачищений від окупантів.

При цьому британська розвідка називає відхід окупантів з Лимана значною політичною невдачею Росії.

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