Оккупанты побросали награбленные Житомирские носки, убегая из Лимана (фото)

Оккупанты сбегая из Лимана, полностью освобожденного ВСУ , растеряли носки. Но не свои, а награбленные "Житомирские". А еще много добра – женские расчески, кассеты для бритья и другое сокровище, которое они везли своим женам-россиянкам, ждущим мародеров дома.

"Лиман Донецкой области: последствия "отвода" войск РФ - сожженная техника и заброшенные вещи российскими войсками, в том числе женская расческа для волос и Житомирские носки", - подписаны фото.



На кадрах видно, что россияне побросали много мелочи, которая вываливалась в сумках. Здесь и пена для бритья, и краска по уходу за обувью, также что-то вроде тампонов, погружной блендер и многое другое.

Впрочем, то, что для граждан РФ такие безделушки - настоящая диковинка, уже давно не новость.

Фото: Оккупанты покидали награбленное (t.me/svoboda_radio)

Кроме этого добра оккупанты оставили нам и много сожженного металлолома, о чем свидетельствуют красноречивые фото.

Фото:Сожженная техника россиян (t.me/svoboda_radio)