Окуляри чи контактні лінзи: лікар розповіла, що найкраще обрати

Коли людина відчуває, що її зір погіршився і без коригувальної оптики ніяк не обійтися, то постає питання, що обрати: окуляри чи лінзи. Багато хто соромиться носити окуляри, тому обирає лінзи. Варто знати усі плюси та недоліки таких "приладів" для очей.
Про це повідомила офтальмолог Лілія Кудла в Instagram.
Переваги окулярів
До основних переваг окулярів лікар віднесла:
Тривалий термін служби;
За допомогою різних варіантів оправ можна міняти імідж;
Простота у використанні;
Простий догляд, для якого достатньо серветки і футляра.
Однак, окуляри мають і певні недоліки. До них відносять:
Проблематично займатися спортом;
При різкій зміні температур лінзи запотівають, через що в них погіршується видимість;
При різниці в рефракції понад 2 діоптрії не можуть повністю коригувати (надається перевага контактним лінзам в таких випадках);
Є обмеження поля зору;
При астигматизмі не завжди всім буває комфортно в окулярах.
Плюси контактних лінз
За словами лікаря, до переваг контактних лінз відносять:
Не обмежують поле зору;
Непомітні на очах і не змінюють вигляд;
Не можуть розбитися, тож нема ризику пошкодити очі уламками;
Зручно займатися спортом;
Коли на вулиці яскраве сонце і хочеться одягнути сонцезахисні окуляри, але й чіткості зору не втрачати;
Коли хочеться змінити образ - це можна зробити за допомогою кольорових контактних лінз.
Контакті лінзи також мають і певні недоліки:
Контактні лінзи вимагають спеціального догляду;
Їх не можна носити при застудних і алергічних захворюваннях;
Контактні лінзи вимагають більш частої заміни в порівнянні з окулярами;
При недостатньо ретельному догляді за лінзами можуть розвинутись алергічні чи запальні процеси ока.
Лікар каже, що найкраще поєднувати окуляри та контактні лінзи. Це дозволить почувати себе комфортно за будь-яких обставин.