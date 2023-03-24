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Очки или контактные линзы: врач рассказала, что лучше выбрать

Очки или контактные линзы лучше выбрать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда человек чувствует, что его зрение ухудшилось и без корректирующей оптики никак не обойтись, возникает вопрос, что выбрать: очки или линзы. Многие стесняются носить очки, поэтому выбирают линзы. Стоит знать все плюсы и недостатки таких "приборов" для глаз.

Об этом сообщила офтальмолог Лилия Кудла в Instagram.

Преимущества очков

К основным преимуществам очков врач отнесла:

  • Длительный срок службы;
  • С помощью разных вариантов оправ можно менять имидж;
  • Простота в использовании;
  • Простой уход, для которого достаточно салфетки и футляра.

Однако очки имеют и определенные недостатки. К ним относятся:

  • Проблематично заниматься спортом;
  • При резком изменении температур линзы запотевают, из-за чего у них ухудшается видимость;
  • При разнице в рефракции более 2 диоптрий не могут полностью корректироваться (предпочитаются контактные линзы в таких случаях);
  • Есть ограничение поля зрения;
  • При астигматизме не всегда всем бывает комфортно в очках.

Плюсы контактных линз

По словам врача, к преимуществам контактных линз относят:

  • Не ограничивают поле зрения;
  • Незаметны на виду и не меняют вид;
  • Не могут разбиться, так что нет риска повредить глаза обломками;
  • Удобно заниматься спортом;
  • Когда на улице яркое солнце и хочется одеть очки, но и четкости зрения не терять;
  • Когда хочется изменить образ - это можно сделать с помощью цветных контактных линз.

Контактные линзы также имеют и определенные недостатки:

  • Контактные линзы требуют специального ухода;
  • Их нельзя носить при простудных и аллергических заболеваниях;
  • Контактные линзы требуют более частой замены по сравнению с очками;
  • При недостаточно тщательном уходе за линзами могут развиться аллергические или воспалительные процессы глаза.

Врач говорит, что лучше совмещать очки и контактные линзы. Это позволит чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, как легко избавиться от царапин на линзах очков.

Также врач назвал главные причины, почему снижается зрение.

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