Очки или контактные линзы: врач рассказала, что лучше выбрать

Когда человек чувствует, что его зрение ухудшилось и без корректирующей оптики никак не обойтись, возникает вопрос, что выбрать: очки или линзы. Многие стесняются носить очки, поэтому выбирают линзы. Стоит знать все плюсы и недостатки таких "приборов" для глаз.
Об этом сообщила офтальмолог Лилия Кудла в Instagram.
Преимущества очков
К основным преимуществам очков врач отнесла:
Длительный срок службы;
С помощью разных вариантов оправ можно менять имидж;
Простота в использовании;
Простой уход, для которого достаточно салфетки и футляра.
Однако очки имеют и определенные недостатки. К ним относятся:
Проблематично заниматься спортом;
При резком изменении температур линзы запотевают, из-за чего у них ухудшается видимость;
При разнице в рефракции более 2 диоптрий не могут полностью корректироваться (предпочитаются контактные линзы в таких случаях);
Есть ограничение поля зрения;
При астигматизме не всегда всем бывает комфортно в очках.
Плюсы контактных линз
По словам врача, к преимуществам контактных линз относят:
Не ограничивают поле зрения;
Незаметны на виду и не меняют вид;
Не могут разбиться, так что нет риска повредить глаза обломками;
Удобно заниматься спортом;
Когда на улице яркое солнце и хочется одеть очки, но и четкости зрения не терять;
Когда хочется изменить образ - это можно сделать с помощью цветных контактных линз.
Контактные линзы также имеют и определенные недостатки:
Контактные линзы требуют специального ухода;
Их нельзя носить при простудных и аллергических заболеваниях;
Контактные линзы требуют более частой замены по сравнению с очками;
При недостаточно тщательном уходе за линзами могут развиться аллергические или воспалительные процессы глаза.
Врач говорит, что лучше совмещать очки и контактные линзы. Это позволит чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах.