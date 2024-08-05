Окуліст назвав 7 речей, які ніколи не потрібно робити з очами

Багато людей забувають про здоров’я очей, поки не виникне проблема. Погіршення зору, інфекції, травми та інші очні проблеми є досить поширеними, особливо з віком.

Як уникнути проблем з очима, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяви відомих окулістів HuffPost.

Які речі не потрібно робити, якщо ви піклуєтеся про здоров'я очей

Ніколи не спіть у контактних лінзах

Іноді люди, які носять контактні лінзи, дуже втомлюються, або лягають спати у стані алкогольного сп'яніння, та забувають зняти їх перед сном.

Сон у контактних лінзах дозволяє мікробам і бактеріям з контактної лінзи розмножуватися протягом ночі. Це може призвести до подальших ускладнень, таких як виразка рогівки, яка може бути небезпечною для зору та призвести до необхідності трансплантації рогівки.

Не працюйте довго перед екраном - робіть перерви

Коли люди надто близько дивляться на телефон, ноутбук або книгу протягом тривалого періоду часу, це може збільшити ризик короткозорості у молодих людей і викликати напругу зору у людей будь-якого віку.

Короткозорість зазвичай розвивається в дитинстві, а потім погіршується до пізнього підліткового віку.

Дотримуйтеся правила "20-20-20" для запобігання та зняття цифрового напруження очей. Метод передбачає 20-секундну перерву кожні 20 хвилин, щоб подивитися на щось на відстані 20 метрів. Зменшення напруги очей може покращити загальне здоров’я очей із віком.

Не забувайте проходити перевірку зору

Особливо важливо не пропускати регулярних прийомів, включаючи обстеження очей, якщо у вас є захворювання, яке ставить під загрозу здоров’я ваших очей. Ті, у кого діагностовано цукровий діабет, мають підвищений ризик розвитку ретинопатії.

Не дивіться на сонце

На початку цього року ми стали свідками сонячного затемнення, коли багато людей дивилися на сонце через звичайні або саморобні сонцезахисні окуляри, що може бути надзвичайно шкідливим для очей.

Дивлячись прямо на сонце без належного захисту очей навіть протягом короткого часу, можна назавжди пошкодити сітківку, шар тканини в задній частині ока, який перетворює світло в електричні сигнали для мозку.

Не паліть

Куріння та вейпінг є одними з найгірших речей, які можна зробити для загального здоров’я, особливо для очей.

Є дуже важкі захворювання, які руйнують незамінні частини ока, наприклад, сітківку, які набагато частіше зустрічаються у людей, що палять. Куріння також пов’язане зі збільшенням темпів утворення катаракти, яка призводить до помутніння кришталика і часто вимагає хірургічного втручання для видалення.

Не лягайте спати з незмитим макіяжем

Недостатня гігієна змащування очей є частиною симптоматичних проблем, про яку часто не звертають уваги, особливо у людей, які користуються контактними лінзами або макіяжем. Для ефективного функціонування рогівка потребує постійного змащування, і як процес старіння, так і використання контактних лінз і макіяжу можуть зменшити природну здатність тіла до змащування.

Крім уникнення сну в лінзах, змивайте макіяж ретельно перед сном. Якщо не зняти макіяж, це може призвести до очних інфекцій і негативно вплинути на змащення очей.

Харчуйтеся збалансовано

Дієта з високим вмістом цукру та жиру, само собою зрозуміло, шкідлива для здоров’я, але вона також має непропорційно негативний вплив на очі. Певні захворювання, такі як діабет, є відповідальними за найпоширеніші форми необоротної сліпоти і це часто пов’язано з незбалансованою дієтою з високим вмістом вуглеводів і жирів.