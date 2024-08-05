Окулист назвал 7 вещей, которые никогда не нужно делать с глазами

Многие забывают о здоровье глаз, пока не возникнет проблема. Ухудшение зрения, инфекции, травмы и другие глазные проблемы достаточно распространены, особенно с возрастом.

Как избежать проблем с глазами, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявления известных окулистов HuffPost.

Какие вещи не нужно делать, если вы заботитесь о здоровье глаз

Никогда не спите в контактных линзах

Иногда люди, которые носят контактные линзы, очень устают или ложатся спать в состоянии алкогольного опьянения и забывают снять их перед сном.

Сон в контактных линзах позволяет микробам и бактериям из контактной линзы размножаться в течение ночи. Это может привести к дальнейшим осложнениям, таким как язва роговицы, которая может быть опасна для зрения и привести к необходимости трансплантации роговицы.

Не работайте долго перед экраном - делайте перерывы

Когда люди слишком близко смотрят на телефон, ноутбук или книгу в течение длительного периода времени, это может увеличить риск близорукости у молодых людей и вызвать напряжение зрения у людей всех возрастов.

Близорукость обычно развивается в детстве, а затем ухудшается до позднего подросткового возраста.

Соблюдайте правила "20-20-20" для предотвращения и снятия цифрового напряжения глаз. Метод предусматривает 20-секундный перерыв каждые 20 минут, чтобы посмотреть на что-нибудь на расстоянии 20 метров. Уменьшение напряжения глаз может улучшить общее здоровье глаз с возрастом.

Не забывайте проходить проверку зрения

Особенно важно не пропускать регулярные приемы, включая обследование глаз, если у вас есть заболевание, которое ставит под угрозу здоровье ваших глаз. У тех, у кого диагностирован сахарный диабет, имеют повышенный риск развития ретинопатии.

Не смотрите на солнце

В начале этого года мы стали свидетелями солнечного затмения, когда многие смотрели на солнце из-за обычных или самодельных очков, что может быть чрезвычайно вредным для глаз.

Смотря прямо на солнце без должной защиты глаз даже в течение короткого времени, можно навсегда повредить сетчатку, слой ткани в задней части глаза, превращающий свет в электрические сигналы для мозга.

Не курите

Курение и вейпинг являются одними из самых плохих вещей, которые можно сделать для общего здоровья, особенно для глаз.

Есть очень тяжелые заболевания, которые разрушают незаменимые части глаза, например, сетчатку, которые гораздо чаще встречаются у курящих людей. Курение также связано с увеличением темпов образования катаракты, приводящей к помутнению хрусталика и часто требующего хирургического вмешательства для удаления.

Не ложитесь спать с несмытым макияжем

Недостаточная гигиена смазки глаз является частью симптоматических проблем, о которой часто не обращают внимания, особенно у людей, пользующихся контактными линзами или макияжем. Для эффективного функционирования роговица требует постоянной смазки, и как процесс старения, так и использование контактных линз и макияжа могут уменьшить естественную способность тела к смазке.

Помимо избегания сна в линзах, смывайте макияж тщательно перед сном. Если не снять макияж, это может привести к глазным инфекциям и отрицательно повлиять на смазку глаз.

Питайтесь сбалансировано

Диета с высоким содержанием сахара и жира, само собой разумеется, вредна для здоровья, но она также оказывает непропорционально негативное влияние на глаза. Определенные заболевания, такие как диабет, ответственны за наиболее распространенные формы необратимой слепоты и часто связаны с несбалансированной диетой с высоким содержанием углеводов и жиров.