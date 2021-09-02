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В октябре Украину может накрыть первым снегом: метеорологи прогнозируют холодную осень

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине может в октябре неприятно удивить. Во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.

Такой прогноз сделала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет УНИАН.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", - сообщила метеоролог.

Она отметила, что ранее в Украине наблюдался плавный переход к зиме – похолодание приходило постепенно осенью к нулевым температурам в декабре. Но сейчас сезоны сильно сместились и октябрь может стать более холодным, а в ноябре и декабре наступит потепление с повышением до плюсовых температур выше нормы.

Также могут сместиться и графики климатической зимы – она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля. Или же начаться в декабре и продержаться до февраля.

Мартазинова также подчеркнула, что спрогнозировать погоду зимой становится все сложнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что метеорологи и синоптики прогнозируют в Украине исчезновение зим.

А также рассказывали о том, синоптики дали подробный прогноз на осень – ранние заморозки и теплые волны.

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