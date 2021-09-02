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У жовтні Україну може накрити першим снігом: метеорологи прогнозують холодну осінь

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні може в жовтні неприємно здивувати. У другій половині місяця може випасти перший сніг. А в цілому жовтень може стати холодніше, ніж листопад і грудень у 2021 році.

Такий прогноз зробила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише УНІАН.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзимня: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді та грудні. В останні роки це проглядається. Так що в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив", - повідомила метеоролог.

Вона зазначила, що раніше в Україні спостерігався плавний перехід до зими – похолодання приходило поступово восени до нульових температур у грудні. Але зараз сезони сильно змістилися і жовтень може стати більш холодним, а в листопаді та грудні настане потепління з підвищенням до плюсових температур вище норми.

Також можуть зміститися і графіки кліматичної зими - вона може початися в кінці січня і закінчитися в кінці лютого. Або ж початися в грудні та протриматися до лютого.

Мартазінова також підкреслила, що спрогнозувати погоду взимку стає все складніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що метеорологи та синоптики прогнозують в Україні зникнення зим.

А також розповідали про те, синоптики дали докладний прогноз на осінь - ранні заморозки та теплі хвилі.

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