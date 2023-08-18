Не треба змушувати втомлену дитину йти на перший урок після нічної повітряної тривоги, - Лісовий

У новому навчальному році, який розпочинається 1 вересня, батькам не варто відправляти на перший урок дітей, якщо вночі була повітряна тривога.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий, чим викликав неоднозначну реакцію у українців.

Що написав Лісовий

Міністр переконаний, що "якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок".

За його словами, "нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше", наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн.

Очільник МОН додав, що дитина, яка відчуває втому, малоймовірно зможе засвоїти матеріал на уроці та підтримувати належний рівень уваги.

"Треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів", - сказав Лісовий.

Він також додав, що "якщо ж учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість доскласти цю роботу".

Як відреагували батьки і вчителі

Батьки більшою мірою відреагували позитивно та підтримали пост міністра:

Мудра батьківська позиція. Дякую

Якщо тривога і бомбардування вночі, то вдень має бути дистанційка, бо в такі дні втомлені і дорослі, і діти

Все вірно! В безпеці повинні бути всі учасники освітнього процесу!

Однак реакція вчителів на допис була більш негативною та викликала купу запитань до самого очільника МОН:

А що робити вчителю після ночі тривог? Все одно на роботу йти треба

А якщо викладач теж не виспався?

Вчителі теж нехай на перші уроки не приходять? Чи вони не втомлюються і не виснажуються від самої роботи, від тривог?

Що робити вчителям, якщо вони сиділи вночі в бомбосховищі?

Оксен Лісовий у підсумку свого посту заявив, що питання полягає не про успішність в навчанні, а про ментальне здоров’я школярів та вчителів.

"Це питання не стільки про академічну успішність і правила, скільки про ментальне здоров’я - і школярів, і педагогів. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни у життя, у його різні сфери. Додається навантаження, якого б у мирний час не було. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного", - підсумував міністр.