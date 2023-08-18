Не нужно заставлять уставшего ребенка идти на первый урок после ночной воздушноой тревоги, - Лисовой

В новом учебном году, который начинается 1 сентября, родителям не следует отправлять на первый урок детей, если ночью была воздушная тревога.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой, чем вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.

Что написал Лисовой

Министр убежден, что "если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок".

По его словам, "нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже", например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Глава МОН добавил, что чувствующий усталость ребенок маловероятно сможет усвоить материал на уроке и поддерживать надлежащий уровень внимания.

"Нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что говорить о школьниках", - сказал Лисовой.

Он также добавил, что "если ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, надо предоставлять возможность досдать эту работу".

Как отреагировали родители и учителя

Родители в большей степени отреагировали положительно и поддержали пост министра:

Мудрая родительская позиция. Спасибо

Если тревога и бомбардировка ночью, то днем должна быть дистанционка, потому что в такие дни устали и взрослые, и дети

Все верно! В безопасности должны быть все участники образовательного процесса!

Однако реакция учителей на сообщение была более негативной и вызвала кучу вопросов к самому главе МОН:

А что делать учителю после ночи тревог? Все равно на работу идти нужно

А если преподаватель тоже не выспался?

Учителя тоже пусть на первые уроки не приходят? Или они не устают и не истощаются от самой работы, от тревог?

Что делать учителям, если они сидели ночью в бомбоубежище?

Оксен Лисовой в заключении своего поста заявил, что вопрос заключается не об успешности обучения, а о ментальном здоровье школьников и учителей.

“Этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье - и школьников, и педагогов. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга”, - подытожил министр.