Не нужно заставлять уставшего ребенка идти на первый урок после ночной воздушноой тревоги, - Лисовой
В новом учебном году, который начинается 1 сентября, родителям не следует отправлять на первый урок детей, если ночью была воздушная тревога.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой, чем вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.
Что написал Лисовой
Министр убежден, что "если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок".
По его словам, "нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже", например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.
Глава МОН добавил, что чувствующий усталость ребенок маловероятно сможет усвоить материал на уроке и поддерживать надлежащий уровень внимания.
"Нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что говорить о школьниках", - сказал Лисовой.
Он также добавил, что "если ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, надо предоставлять возможность досдать эту работу".
Как отреагировали родители и учителя
Родители в большей степени отреагировали положительно и поддержали пост министра:
- Мудрая родительская позиция. Спасибо
- Если тревога и бомбардировка ночью, то днем должна быть дистанционка, потому что в такие дни устали и взрослые, и дети
- Все верно! В безопасности должны быть все участники образовательного процесса!
Однако реакция учителей на сообщение была более негативной и вызвала кучу вопросов к самому главе МОН:
- А что делать учителю после ночи тревог? Все равно на работу идти нужно
- А если преподаватель тоже не выспался?
- Учителя тоже пусть на первые уроки не приходят? Или они не устают и не истощаются от самой работы, от тревог?
- Что делать учителям, если они сидели ночью в бомбоубежище?
Оксен Лисовой в заключении своего поста заявил, что вопрос заключается не об успешности обучения, а о ментальном здоровье школьников и учителей.
“Этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье - и школьников, и педагогов. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга”, - подытожил министр.
Ранее Оксен Лисовой рассказал, какие изменения ждут украинское образование.
Также мы напомним, во сколько сейчас обойдется собрать ребенка в школу.