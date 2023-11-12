Оксен Лісовий розповів, як українські діти навчаються в Німеччині

Оксен Лісовий поспілкувався з українськими дітьми в Німеччині

Велика кількість дітей зараз живе та навчається у Hans Böckler Schule - це професійний коледж, який спеціалізується на роботі з металом. Саме тут розташована найбільша навчальна кузня у Європі, а загалом у закладі є 12 різних майстерень.

У коледжі є так звані "welcome-класи", у яких навчаються діти-іноземці. Їм допомагають із вивченням мови, профорієнтацією та адаптацією. Саме в таких класах навчаються і наші діти.

"Для мене і колег з міністерства було дуже важливо мати щиру розмову з хлопцями і дівчатами. Дізнатися, які у них подальші плани, де хочуть вчитися і жити, що подобається у німецькій системі, а що дається складніше, і, звісно, яка їм потрібна підтримка від нашої держави", - розповідає Оксен.

Оксен Лісовий зустрівся з українськими дітьми в Німеччині (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Міністр додав, що часу на розмову було не так багато - година, але попри це встигли поспілкуватись з кожним. Вислухати і головне - почути.

Думки та позиції дітей дуже різняться між собою. Адже, як виявилось, частина дітей розгублена. Чиїсь плани зруйнувала війна, а хтось навіть і не встиг нічого спланувати. Тож зараз як ніколи актуальна профорієнтаційна робота.

А от друга частина дітей твердо знає, що хоче повернутися до України. Дехто ж планує залишитися за кордоном загалом.

"Для перших важливо створити умови для повернення та інтеграції в нашу систему. Для других маємо забезпечити можливість стати справжніми амбасадорами України за кордоном. До слова, зустрів таку українку в Німеччині - там вона закінчила магістратуру і тепер працює у медичному проекті, орієнтованому саме на українських громадян", - зауважив Лісовий.

Міністр розповів, що хлопці й дівчата порівнювали українську і німецьку системи освіти. Розповідали про власний досвід, коли зустрічали в українських школах несприйняття серед однолітків.

Також казали, що у німецьких школах вчителі більш охоче пояснюють учню матеріал, якщо той не одразу все зрозумів. Тож ніхто не боїться перепитати щось зайвий раз чи уточнити. І те, й інше - питання зміни культури та цінностей, зростання рівня толерантності.

"Загалом наше завдання сьогодні - не втратити цю молодь, незалежно від того, де вона нині живе. Допомогти їй зберегти національну ідентичність - зокрема через систему освіти",- зазначає чоловік.

Оксен додав, що на зустрічі вони мали змогу поговорити також про внесення української мови до переліку іноземних мов, які вивчаються у німецьких школах. Це б зменшило навантаження на дітей та водночас сприяло б збереженню звʼязку з Україною. Над цим питанням, до слова, вже ведеться робота з німецькими колегами.

"І, звісно, дякую Німеччині та зокрема Hans Böckler Schule, за прихисток та підтримку, яку ви надаєте українським дітям. Надзвичайно цінуємо", - підсумував Лісовий.

Оксен Лісовий зустрівся з українськими дітьми в Німеччині (фото: facebook.com/oksenlisovyi)