Оксен Лисовой рассказал, как украинские дети учатся в Германии

Оксен Лисовой пообщался с украинскими детьми в Германии

Большое количество детей сейчас живет и учится в Hans Böckler Schule - это профессиональный колледж, специализирующийся на работе с металлом. Именно здесь расположена самая большая учебная кузница в Европе, а в заведении есть 12 различных мастерских.

В колледже есть так называемые "welcome-классы", в которых учатся дети-иностранцы. Им помогают с изучением языка, профориентацией и адаптацией. Именно в таких классах учатся и наши дети.

"Для меня и коллег из министерства было очень важно иметь откровенный разговор с ребятами. Узнать, какие у них дальнейшие планы, где хотят учиться и жить, что нравится в немецкой системе, а что дается сложнее, и, конечно, какая им нужна поддержка от нашего государства", - рассказывает Оксен.

Оксен Лисовой встретился с украинскими детьми в Германии (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Министр добавил, что времени на разговор было не так много - час, но, несмотря на это, успели пообщаться с каждым. Выслушать и главное - услышать.

Мнения и позиции детей очень разнятся между собой. Ведь, как выяснилось, часть детей растеряна. Чьи-то планы разрушила война, а кто-то даже не успел ничего спланировать. Сейчас как никогда актуальна профориентационная работа.

А вот вторая часть детей твердо знает, что хочет вернуться в Украину. Некоторые же планируют остаться за границей в целом.

"Для первых важно создать условия для возвращения и интеграции в нашу систему. Для вторых должны обеспечить возможность стать настоящими посольствами Украины за рубежом. К слову, встретил такую украинку в Германии - там она закончила магистратуру и теперь работает в медицинском проекте, ориентированном именно на украинских граждан", - отметил Лисовой.

Министр рассказал, что ребята сравнивали украинскую и немецкую системы образования. Рассказывали о собственном опыте, когда встречали в украинских школах неприятие среди сверстников.

Также говорили, что в немецких школах учителя охотнее объясняют ученику материал, если тот не сразу все понял. Так что никто не боится переспросить что-нибудь лишний раз или уточнить. И то, и другое - вопрос изменения культуры и ценностей, роста уровня толерантности.

"В общем, наша задача сегодня - не потерять эту молодежь, независимо от того, где она сейчас живет. Помочь ей сохранить национальную идентичность - в частности через систему образования", - отмечает мужчина.

Оксен добавил, что на встрече они могли поговорить также о внесении украинского языка в перечень иностранных языков, которые изучаются в немецких школах. Это уменьшило бы нагрузку на детей и одновременно способствовало бы сохранению связи с Украиной. Над этим вопросом, кстати, уже ведется работа с немецкими коллегами.

"И, конечно, спасибо Германии и в частности Hans Böckler Schule, за убежище и поддержку, которую вы оказываете украинским детям. Очень ценим", - подытожил Лисовой.

Оксен Лисовой встретился с украинскими детьми в Германии (фото: facebook.com/oksenlisovyi)