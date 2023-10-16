Оксен Лісовий пояснив, як реорганізація вплине на роботу НАУ

Мета і причини реорганізації НАУ

За словами Оксена, мета такої реорганізації - зробити з новоутворених закладів провідні центри розвитку авіаційної обороноздатності України. Сучасна війна - війна технологій і БПЛА зокрема. Один із найпопулярніших запитів від військових сьогодні - це постачання дронів, які використовують як для здійснення розвідки, так і для безпосереднього ураження цілей. Від початку повномасштабного вторгнення маємо не одну вдалу українську розробку БПЛА, що вже добре проявила себе на фронті, але жодна з них не вийшла зі стін НАУ.

"Безумовно, НАУ - заклад з історією та потенціалом. На жаль, нереалізованим повною мірою. Більшість спеціальностей в університеті сьогодні жодним чином не пов’язані з авіацією чи безпілотниками. Натомість заклад випускає політологів, соціологів та менеджерів. Ба більше, третина освітніх програм НАУ має лише умовну акредицію. А керівництво університету не викликає довіри ані серед студентів та випускників НАУ, ані серед потенційних інвесторів", - зазначає Лісовий.

Як реорганізація вплине на роботу НАУ (фото: facebook.com/officialnau)

Відповіді на поширені запитання:

Як реорганізація вплине на студентів

Міністр освіти і науки України пояснив, що студенти зможуть закінчити навчання в КАІ на тих самих умовах, що і сьогодні, а освітні програми будуть перераховані як освітні програми новоствореного КАІ. Тобто усі, хто вже вступив у НАУ, зможуть без проблем закінчити своє навчання, однак паралельно із цим у закладі створюватимуть нові освітні програми, які вкрай необхідні для посилення обороноздатності України.

Що буде з викладачами

"Співробітникам НАУ будуть запропоновані відповідні посади у КАІ. Тож викладачі зможуть продовжити навчати студентів освітніх дисциплін без зміни умов роботи або рівня заробітної плати. Тобто зарплати не зменшаться", написав Лісовий.

А що зі статусом національний

Оксен розповів, що зміна статусу університету з національного на державний не впливає на ставки та доплати за ступені або вчені звання. Рівень доплат визначає керівництво закладу. Тобто статус національного університету є виключно почесним та не має жодних преференцій для суб’єктів освітнього процесу. Нічого не заважає КАІ отримати статус "національний" у майбутньому.

Чому роз’єднуємо заклади

"Це рішення ініціювали у самій академії. Трудовий колектив Льотної академії (м. Кропивницький) неодноразово звертався до МОН із проханням їх від'єднати від київського НАУ. Відповідні звернення були підтримані Кіровоградською обласною радою і військовою адміністрацією. Академія має чимало інфраструктурних можливостей, які можна використовувати на користь оборони, однак під керівництвом іншого ЗВО їхні повноваження є обмеженими", - розповів міністр освіти і науки.

Хто керуватиме КАІ

Оксен пояснив, що буде призначений виконуючий обов’язки ректора, завданням якого буде супровід процесу реорганізації. Після цього оголосять вибори нового ректора. Водночас буде утворена наглядова рада, яка отримає розширені повноваження, щоб забезпечити прозорість і підзвітність. До її складу увійдуть представники бізнесу, органів державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, а також випускники НАУ.

Підсумок Оксена Лісового

І наостанок міністр зауважив, що усі закиди щодо нібито "знищення" потужного університету максимально безглузді та недолугі. Адже знищення НАУ - це, власне, те, що відбувалося із закладом усі ці роки. Реорганізація - це фактично перезавантаження університету. Новий шанс і крок на шляху створення потужних закладів, які відіграватимуть надважливу роль в обороні. Адже сьогодні це однозначно питання національної безпеки.