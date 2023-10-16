Оксен Лисовой объяснил, как реорганизация повлияет на работу НАУ

Цели и причины реорганизации НАУ

По словам Оксена, цель такой реорганизации - сделать из вновь созданных заведений ведущие центры развития авиационной обороноспособности Украины. Современная война - война технологий и БПЛА в частности. Один из самых популярных запросов от военных сегодня - это поставка дронов, которые используют как для осуществления разведки, так и для непосредственного поражения целей. С начала полномасштабного вторжения есть не одна удачная украинская разработка БПЛА, которая уже хорошо проявила себя на фронте, но ни одна из них не вышла из стен НАУ.

"Безусловно, НАУ - заведение с историей и потенциалом. К сожалению, нереализованным в полной мере. Большинство специальностей в университете сегодня никак не связаны с авиацией или беспилотниками. Заведение выпускает политологов, социологов и менеджеров. Более того, треть образовательных программ НАУ имеет только условную аккредитацию. А руководство университета не вызывает доверия ни среди студентов и выпускников НАУ, ни среди потенциальных инвесторов", - отмечает Лисовой.

Как реорганизация повлияет на работу НАУ (фото: facebook.com/officialnau)

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Как реорганизация повлияет на студентов

Министр образования и науки Украины пояснил, что студенты смогут закончить обучение в КАИ на тех же условиях, что и сегодня, а образовательные программы будут перечислены как образовательные программы КАИ. То есть все, кто уже поступил в НАУ, смогут без проблем закончить свое обучение, однако параллельно с этим в заведении будут создаваться новые образовательные программы, крайне необходимые для усиления обороноспособности Украины.

Что будет с преподавателями

"Сотрудникам НАУ будут предложены соответствующие должности в КАИ. Так что преподаватели смогут продолжить обучать студентов образовательных дисциплин без изменения условий работы или уровня заработной платы. То есть, зарплаты не уменьшатся", написал Лисовой.

А что со статусом национальный

Оксен рассказал, что изменение статуса университета с национального на государственный не влияет на ставки и доплаты за степени или ученые звания. Уровень доплат определяет руководство заведения. То есть, статус национального университета исключительно почетный и не имеет никаких преференций для субъектов образовательного процесса. Ничего не мешает КАИ получить статус "национальный" в будущем.

Почему разъединяем заведения

"Это решение инициировали в самой академии. Трудовой коллектив Летной академии (г. Кропивницкий) неоднократно обращался в МОН с просьбой их отсоединить от киевского НАУ. Соответствующие обращения были поддержаны Кировоградским областным советом и военной администрацией. Академия имеет немало инфраструктурных возможностей использовать в пользу обороны, однако под руководством другого ЗВО их полномочия ограничены", - рассказал министр образования и науки.

Кто будет управлять КАИ

Оксен объяснил, что будет назначен исполняющий обязанности ректора, задачей которого будет сопровождение процесса реорганизации. После этого объявят выборы нового ректора. В то же время будет создан наблюдательный совет, который получит расширенные полномочия, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность. В ее состав войдут представители бизнеса, органов государственной власти всех уровней, местного самоуправления, а также выпускники НАУ.

Итог Оксена Лисового

И напоследок министр отметил, что все упреки в якобы "уничтожении" мощного университета максимально бессмысленны и бестолковы. Ведь уничтожение НАУ - это собственно то, что происходило с заведением все эти годы. Реорганизация - это фактически перезагрузка университета. Новый шанс и шаг на пути создания мощных заведений, которые будут играть важную роль в обороне. Ведь сегодня это однозначно вопрос национальной безопасности.