Оксен Лісовий показав, які комп’ютери отримають українські школяри

Оксен Лісовий показав, які комп’ютери поїдуть до українських школярів

Ми вже писали про те, що школярам мають видати ноутбуки для навчання. Та днями міністр освіти й науки України показав, як виглядають спеціальні комп’ютери школярів та звітував про те, що вони вже відправлені в назначені міста на особистій сторінці у Facebook.

"Передали 2 000 хромбуків для дистанційного навчання у школах. Завдяки підтримці Save the Children in Ukraine вдасться забезпечити спеціальними ноутбуками школярів із трьох областей України. Ці девайси передусім призначені для дітей із соціально вразливих категорій", - пише Лісовий.

Також Оксен додав, що половину девайсів, а це 1 тисяча одиниць - уже передали дітям із Луганської та Херсонської областей. Школярі з Донеччини отримають хромбуки до кінця року, тобто, до кінця грудня.

Хромбуки для українських дітей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Проте за статистикою, яку навів міністр саме Донецька область отримує найбільше комп’ютерів:

Донецька область - 915 ноутбуків

Херсонська область - 860 ноутбуків.

Луганська область - 225 ноутбуків

"У місцях, де провадити очне навчання неможливо, ми шукаємо інші варіанти, аби забезпечити дітям доступ до освіти. Саме тому техніку від Save the Children призначено для дітей із тих областей, у яких більшість шкіл здійснює навчання дистанційно", - зазначає Оксен.

Чоловік подякував партнерам за підтримку та додав сайти, на яких можна відстежувати надходження хромбуків до зазначених місць освіти.

Тож незабаром діти, які живуть та навчаються у найбільш небезпечних областях, зможуть мати доступ до техніки заради отримання знань та свого майбутнього.

Хромбуки для українських дітей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)