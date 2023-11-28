Оксен Лісовий показав, які комп’ютери отримають українські школяри

Оксен Лісовий показав, які комп’ютери відправляться до школярів у Донецьку, Луганську та Херсьнську області.
Про те, які саме ноутбуки отримають діти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку міністра.
Ми вже писали про те, що школярам мають видати ноутбуки для навчання. Та днями міністр освіти й науки України показав, як виглядають спеціальні комп’ютери школярів та звітував про те, що вони вже відправлені в назначені міста на особистій сторінці у Facebook.
"Передали 2 000 хромбуків для дистанційного навчання у школах. Завдяки підтримці Save the Children in Ukraine вдасться забезпечити спеціальними ноутбуками школярів із трьох областей України. Ці девайси передусім призначені для дітей із соціально вразливих категорій", - пише Лісовий.
Також Оксен додав, що половину девайсів, а це 1 тисяча одиниць - уже передали дітям із Луганської та Херсонської областей. Школярі з Донеччини отримають хромбуки до кінця року, тобто, до кінця грудня.
Хромбуки для українських дітей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Проте за статистикою, яку навів міністр саме Донецька область отримує найбільше комп’ютерів:
"У місцях, де провадити очне навчання неможливо, ми шукаємо інші варіанти, аби забезпечити дітям доступ до освіти. Саме тому техніку від Save the Children призначено для дітей із тих областей, у яких більшість шкіл здійснює навчання дистанційно", - зазначає Оксен.
Чоловік подякував партнерам за підтримку та додав сайти, на яких можна відстежувати надходження хромбуків до зазначених місць освіти.
Тож незабаром діти, які живуть та навчаються у найбільш небезпечних областях, зможуть мати доступ до техніки заради отримання знань та свого майбутнього.
Хромбуки для українських дітей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
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