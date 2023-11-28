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Оксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьники

Оксен Лисовой (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Юлия Любченко

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры отправятся к школьникам в Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.

О том, какие именно ноутбуки получат дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook -страницу министра.

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры поедут к украинским школьникам

Ранее мы уже писали о том, что школьникам должны выдать ноутбуки для обучения. А на днях Министр образования и науки Украины показал, как выглядят специальные компьютеры школьников и отчитывался о том, что они уже отправлены в назначенные города на личной странице в Facebook.

"Передали 2 000 хромбуков для дистанционного обучения в школах. Благодаря поддержке Save the Children in Ukraine, удастся обеспечить специальными ноутбуками школьников из трех областей Украины. Эти девайсы прежде всего предназначены для детей из социально уязвимых категорий", - пишет Лисовой.

Также Оксен добавил, что половину девайсов, а это 1 тысяча единиц, уже передали детям из Луганской и Херсонской областей. Школьники из Донбасса получат хромбуки до конца года, то есть, до конца декабря.

Хромбуки для украинских детей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Однако по статистике, которую привел министр, именно Донецкая область получает больше компьютеров:

  • Донецкая область - 915 ноутбуков
  • Херсонская область - 860 ноутбуков.
  • Луганская область - 225 ноутбуков

"В местах, где проводить очное обучение невозможно, мы ищем другие варианты, чтобы обеспечить детям доступ к образованию. Именно поэтому техника от Save the Children предназначена для детей из тех областей, в которых большинство школ осуществляет обучение дистанционно", - отмечает Оксен.

Мужчина поблагодарил партнеров за поддержку и добавил сайты, на которых можно отслеживать поступление хромбуков в указанные места образования.

Вскоре дети, которіе живут и обучающиеся в наиболее опасных областях, смогут иметь доступ к технике для получения знаний и своего будущего.

Хромбуки для украинских детей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Ранее мы рассказывали о том, что Оксен Лисовой назвал основные ценные качества украинцев.

Также читайте наш материал о том, что Оксен Лисовой объяснил, как реорганизация повлияет на работу НАУ.

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освіта в УкраїніОксен Лісовий