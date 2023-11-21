Оксен Лісовий назвав основні цінні якості українців, які треба берегти

Оксен Лісовий виділив основні цінні якості українців

Міністр вирішив долучитися до важливої теми Революції гідності та свободи й написав у себе на сторінці в Facebook та зачепив тему відмінності українців від росіян. Здебільшого чоловік приділив увагу цінним якостям нашої нації.

"Гідність і свобода - цінності, які потрібно плекати щоденними рішеннями й справами. Дбати про них щодня і боротися за них щодня. Наші захисники та захисниці вже десятий рік роблять це на фронті. Водночас важливо плекати ці цінності всюди, у кожній сфері життя: в освіті, на держслужбі, в охороні здоров’я та культурі, в дипломатії та перш за все, у своїх родинах", - пише Оксен.

Сьогодні ми можемо побачити, до чого наш народ призвели ці якості та яким чином вони допомагають боротися далі. А все тому, що ми знаємо, що робить нас сильнішими щодня.

Також міністр зауважив, що 10 років тому в нас намагалися вкрасти шанс на європейське майбутнє, але українці як ніхто вміють чинити опір злу та боронити своє: цінності, права та свободи, державність. Як би складно і темно не було.

Оксен Лісовий назвав цінні якості українців (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"10 років тому Янукович та його слуги мали вигляд непереможних. Але ми виходили на площі своїх міст в надії, що інші вийдуть також. Будували барикади, обʼєднувалися у сотні та спромоглися свого - можливості обирати власне майбутнє. І продовжуємо боротися за нього до сьогодні", - пригадав Лісовий.

Він зауважив дуже важливу річ, що на прикладі Росії, тобто, терориста, який сьогодні загрожує всьому цивілізованому світу, ми бачимо, що непокаране зло завжди зростає. Утім щоденна боротьба та відданість справі - це єдиний шлях, який ми нині маємо.

Оксен висловив подяку усім, з ким він стояв поруч та закликав українців бути гідними.