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Оксен Лисовой назвал основные ценные качества украинцев, которые нужно беречь

Оксен Лисовой назвал ценные качества украинцев (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Юлия Любченко

Оксен Лисовой в День Революции достоинства решил напомнить, чем наш народ отличается от других и назвал главные ценные качества, которые присущи украинцам.

О том, какие именно качества назвал министр образования и науки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Оксена на странице Facebook.

Оксен Лисовой выделил основные ценные качества украинцев

Министр решил приобщиться к важной теме Революции достоинства и свободы и написал у себя на странице в Facebook и затронул тему отличия украинцев от россиян. В большинстве своем мужчина уделил внимание ценным качествам нашей нации.

"Достоинство и свобода - ценности, которые нужно лелеять ежедневными решениями и делами. Заботиться о них каждый день и бороться за них каждый день. Наши защитники и защитницы уже десятый год делают это на фронте. В то же время важно лелеять эти ценности повсюду, в каждой сфере жизни: в образовании, на госслужбе, в здравоохранении и культуре, в дипломатии и, прежде всего, в своих семьях", - пишет Оксен.

Сегодня мы можем увидеть, к чему наш народ привели эти качества и как они помогают бороться дальше. А все потому, что мы знаем, что делает нас сильнее каждый день.

Также министр отметил, что 10 лет назад у нас пытались украсть шанс на европейское будущее, но украинцы как никто умеют сопротивляться злу и защищать свое: ценности, права и свободы, государственность. Как бы сложно и темно ни было.

Оксен Лисовой назвал ценные качества украинцев (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"10 лет назад Янукович и его слуги выглядели непобедимыми. Но мы выходили на площади своих городов в надежде, что другие выйдут также. Строили баррикады, объединялись в сотни и смогли своего - возможности выбирать собственное будущее. И продолжаем бороться за него до сих пор" , - вспомнил Лисовой.

Он отметил очень важную вещь, что на примере России, то есть террориста, который сегодня угрожает всему цивилизованному миру, мы видим, что безнаказанное зло всегда растет. Впрочем, ежедневная борьба и преданность делу - это единственный путь, который мы сейчас имеем.

Оксен поблагодарил всех, с кем он стоял рядом и призвал украинцев быть достойными.

Ранее мы рассказывали, что Оксен Лисовой рассказал, как украинские дети учатся в Германии.

Также читайте наш материал о том, почему русский язык до сих пор звучит в школах Украины?

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