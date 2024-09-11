Оксана Білозір розповіла, яким насправді був Назарій Яремчук, і розкритикувала фільм про нього

Народна артистка України Оксана Білозір, яка ніколи не співала російською, поділилася своїми враженнями про документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю співачки виданню OBOZ.UA.
Справа в тому, що Білозір особисто знала Яремчука і навіть виступала з ним на одній сцені.
"Ми товаришували, часто виступали на одній сцені. Він був надзвичайно красивий. Знав собі ціну. Дуже уважно вибирав пісні, які брав у репертуар. Він впевнено та красиво пройшов свій творчий шлях. І по праву посідає особливе місце у нашій культурі. І струна його голосу, його місце в палітрі звучання української культури ніким не переспівана", - зазначила артистка.
Кадр із фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Водночас вона розкритикувала фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", в якому розказано про його творчий шлях. У прокат картина вийшла 8 серпня. Як відомо, виконавчим продюсером документальної біографічної драми виступила його донька від другого шлюбу Марія Яремчук, а про його першу дружину Олену та синів не сказано жодного слова.
"Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я – це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше - це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті", - зазначила Оксана Білозір.
Раніше ми писали, що фільм про Назарія Яремчука вийшов на Netflix.
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