Оксана Білозір розповіла, яким насправді був Назарій Яремчук, і розкритикувала фільм про нього

Справа в тому, що Білозір особисто знала Яремчука і навіть виступала з ним на одній сцені.

"Ми товаришували, часто виступали на одній сцені. Він був надзвичайно красивий. Знав собі ціну. Дуже уважно вибирав пісні, які брав у репертуар. Він впевнено та красиво пройшов свій творчий шлях. І по праву посідає особливе місце у нашій культурі. І струна його голосу, його місце в палітрі звучання української культури ніким не переспівана", - зазначила артистка.

Кадр із фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Водночас вона розкритикувала фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", в якому розказано про його творчий шлях. У прокат картина вийшла 8 серпня. Як відомо, виконавчим продюсером документальної біографічної драми виступила його донька від другого шлюбу Марія Яремчук, а про його першу дружину Олену та синів не сказано жодного слова.

Марія Яремчук (Фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)

"Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я – це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше - це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті", - зазначила Оксана Білозір.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)