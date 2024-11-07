Оксана Білозір ефектно відсвяткувала 45-річчя своєї кар'єри. Як зараз виглядає співачка (фото)

Як Білозір відзначила 45-річчя своєї кар'єри

Зірка дала концерти у Львівській Національній Опері. І цей дводенний бенефіс приємно вразив її фанів.

Оксана Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

На сцені прозвучали як улюблені хіти, що стали частиною української музичної спадщини, так і нові пісні Білозір.

"Це був неймовірний досвід. Виступи у Львові - завжди особливі. Щира енергія публіки, тепла атмосфера. Я безмежно вдячна за вашу любов і підтримку", - прокоментувала співачка свої виступи.

Концерт Оксани Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

На концерти було запрошено військових та їхніх рідних. Білозір зі сцени звернулася до захисників і захисниць, подякувала за мужність та відданість.

Спеціальним гостем концерту стала культова "Ватра" у своєму зірковому складі 80-х.

Виступ Оксани Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

"Бенефіс Оксани Білозір став справжнім тріумфом! Це була ще одна яскрава сторінка в творчому житті Народної артистки України, яка назавжди закарбувалася в серцях всіх, хто був присутній на концерті", - розповіли у команді артистки.