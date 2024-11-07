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Оксана Білозір ефектно відсвяткувала 45-річчя своєї кар'єри. Як зараз виглядає співачка (фото)

Оксана Білозір (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Днями співачка Оксана Білозір відзначала особливу подію - 45-річчя творчої діяльності. І це важливе для себе свято зірка розділила з фанами. Артистка провела концерти та вразила ефектними виступами, яскравими "луками" й щемливими моментами.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у команді співачки.

Як Білозір відзначила 45-річчя своєї кар'єри

Зірка дала концерти у Львівській Національній Опері. І цей дводенний бенефіс приємно вразив її фанів.

Оксана Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

На сцені прозвучали як улюблені хіти, що стали частиною української музичної спадщини, так і нові пісні Білозір.

"Це був неймовірний досвід. Виступи у Львові - завжди особливі. Щира енергія публіки, тепла атмосфера. Я безмежно вдячна за вашу любов і підтримку", - прокоментувала співачка свої виступи.

Концерт Оксани Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

На концерти було запрошено військових та їхніх рідних. Білозір зі сцени звернулася до захисників і захисниць, подякувала за мужність та відданість.

Спеціальним гостем концерту стала культова "Ватра" у своєму зірковому складі 80-х.

Виступ Оксани Білозір (фото: Ілона Рукобратська)

"Бенефіс Оксани Білозір став справжнім тріумфом! Це була ще одна яскрава сторінка в творчому житті Народної артистки України,  яка назавжди закарбувалася в серцях всіх, хто був присутній на концерті", - розповіли у команді артистки.

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