Оксана Білозір ефектно відсвяткувала 45-річчя своєї кар'єри. Як зараз виглядає співачка (фото)

Днями співачка Оксана Білозір відзначала особливу подію - 45-річчя творчої діяльності. І це важливе для себе свято зірка розділила з фанами. Артистка провела концерти та вразила ефектними виступами, яскравими "луками" й щемливими моментами.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у команді співачки.
Зірка дала концерти у Львівській Національній Опері. І цей дводенний бенефіс приємно вразив її фанів.
На сцені прозвучали як улюблені хіти, що стали частиною української музичної спадщини, так і нові пісні Білозір.
"Це був неймовірний досвід. Виступи у Львові - завжди особливі. Щира енергія публіки, тепла атмосфера. Я безмежно вдячна за вашу любов і підтримку", - прокоментувала співачка свої виступи.
На концерти було запрошено військових та їхніх рідних. Білозір зі сцени звернулася до захисників і захисниць, подякувала за мужність та відданість.
Спеціальним гостем концерту стала культова "Ватра" у своєму зірковому складі 80-х.
"Бенефіс Оксани Білозір став справжнім тріумфом! Це була ще одна яскрава сторінка в творчому житті Народної артистки України, яка назавжди закарбувалася в серцях всіх, хто був присутній на концерті", - розповіли у команді артистки.
До слова, раніше Білозір зізналася, як відмова від російської вплинула на її кар’єру.
Окрім цього, Білозір розкрила секрети краси.