Оксана Баюл объяснила отказ от украинского гражданства: "родилась русской"

Отказ от украинского гражданства Оксаны Баюл вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые предположили, что спортсменка обиделась за то, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости, также была выдвинута версия, что отказ от гражданства – уже формальность, так как олимпийская чемпионка давно живет в другой стране.

Однако, в своей публикации Оксана Баюл дала совершенно другое объяснение.

"Я всех благодарю. Родилась Русской, выиграла золото за Украину, а умру Американкой", - написала на своей странице спортсменка.

Оксана Баюл (фото: instagram.com/oksanabaiul)

Стоит отметить, что Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. Сначала будущая олимпийская чемпионка осталась без отца, а в возрасте 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году – олимпийской чемпионкой.

После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом.

В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но затея провалилась из-за конфликта с бывшими тренерами и чиновниками.

После 1994 года никаких значительных достижений в ее спортивной карьере не было.

Оксана Баюл (фото: twitter.com/OksanaBaiul)