Оксана Байрак змінила імʼя, щоб знімати серіали у Росії

Оксана Байрак знімає серіал у РФ під чужим ім’ям

Так, Батирєв, який в перші дні російської агресії опублікував на своєму Instagram-акаунті георгіївську стрічку і символ "Z", розмістів у блозі фото тарілки, яку зазвичай розбивають на початку зйомок проекту.

На тарілці вказані імена знімальної групи.

Оксана Байрак знімає серіал у РФ (фото: сторінка "Вконтакте" Батирєва)

І хоч на сайті "Кино-театр" Байрак заявлена як режисерка серіалу, юзери не могли не помітити, що на тарілці зрадниця вказана під іншим ім’ям - Фрося Касьян.

Оксана Байрак знімає серіал у РФ (фото: скріншот з "Кино-театр")

"На тарілці зі зйомок написано "режисер-постановник Фрося Касьян". Байрак у Пітері "під прикриттям", чи що?", - пишуть у коментарях.

До слова, окрім путініста Батирєва та інших росіян, у серіалі під назвою "Дощ наприкінці літа" знімаються актори з України.

Мова йде про одесита Максима Дрозда, який є сином народного артиста України Георгія Дрозда, та Ларису Удовіченко, яка в одному зі своїх інтерв’ю колись ділилася, що мріє придбати квартиру в Одесі.

Лариса Удовіченко (фото: кадр з фільму "Червоне і чорне")

Максим Дрозд (фото: кадр з фільму "Крутий")