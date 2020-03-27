Окружают темные люди: Заворотнюк решила пересмотреть круг общения

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала заявление (коллаж: РБК-Украина)

Анна Заворотнюк заявила о важности понимать, какие люди тебя окружают

Анастасия Заворотнюк находится в клинике, где проходит реабилитацию после тяжелой болезни - рака головного мозга, и состояние актрисы улучшается. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" почти не комментируют процесс лечения, но ее старшая дочь Анна недавно решилась опровергнуть многочисленные домыслы в прессе о якобы коме, потере памяти, параличе, полной атрофии мышц и прочих "ужастиков".

Девушка записала новое обращение к поклонникам и объяснила простую истину, к которой пришла - негативные мысли притягивают плохое, поэтому от всего дурного нужно просто абстрагироваться.

Также Анна Заворотнюк-Стрюкова в своем Instagram высказала мнение, что мир спасет не столько красота, сколько добрые помыслы, мысли, поступки и действия.

Дочь популярной актрисы рассказала, что приняла для себя решение пересмотреть круг своего общения.

"В жизни все взаимосвязано, как мы живем, как мыслим, как воспринимаем этот мир. Чем больше мы думаем про плохое, про негативное, тем больше мы притягиваем это к себе. Поэтому важно следить за тем, что ты транслируешь миру. Важно понимать, кто тебя окружает: позитивные люди, с которыми легко или люди темные, с которыми не комфортно", - написала она.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Ранее мы писали о том, что недавно семье Заворотнюк пришлось продать дом в Подмосковье, так как финансовых средств на лечение актрисы не хватает. По данным СМИ, недвижимость была продана, чтобы оплатить реабилитацию в одной из клиник Италии.